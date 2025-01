Vespa ridefinisce ancora una volta il concetto di mobilità urbana, combinando tradizione e innovazione con un tocco di lusso inconfondibile. Per il 2025, il rinomato marchio italiano lancia la straordinaria 946 Snake, un’edizione speciale che celebra l’anno cinese del serpente. Con una tiratura limitata a soli 888 pezzi numerati, questo modello esclusivo si candida a diventare un autentico gioiello per collezionisti.

La 946 Snake cattura l’attenzione grazie al suo design unico e ricercato. La sua livrea azzurra iridescente, impreziosita da sfumature ghiacciate, richiama l’eleganza e la forza del serpente. Dettagli di grande pregio, come le manopole e la sella, evocano la texture della pelle dell’animale, mentre un serpente cromato, posizionato sul tappo del serbatoio e sul parafango, aggiunge un tocco distintivo e raffinato.

Con un prezzo di partenza fissato a 12.000 euro, la 946 Snake non è solo uno scooter, ma una vera e propria dichiarazione di stile. Gli appassionati potranno preordinarla esclusivamente sul sito ufficiale piaggio.com fino al 28 febbraio 2025, assicurandosi così uno dei pochi esemplari disponibili.

Questo modello iconico fa parte della prestigiosa Lunar Collection, una serie di edizioni limitate che rendono omaggio al calendario lunare. L’esperienza si arricchisce ulteriormente con l’apertura di pop-up store in location esclusive in tutto il mondo. Il primo appuntamento è previsto presso le Galeries Lafayette di Parigi, dove, dal 7 gennaio al 5 febbraio, sarà possibile ammirare la 946 Snake e scoprire la Vespa Snake Capsule, una collezione di accessori esclusivi in edizione limitata.

Con questa nuova proposta, Vespa consolida il suo status di icona di lifestyle, combinando mobilità urbana, estetica sofisticata e un’esperienza premium. Questa iniziativa dimostra la capacità del brand di innovare, mantenendo vive le sue radici e continuando a conquistare il cuore di appassionati e collezionisti in tutto il mondo.