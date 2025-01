Piaggio ha annunciato ufficialmente la fine della produzione dello storico scooter Zip, un modello che ha rappresentato un’icona indiscussa fin dagli anni ’90. Questo stop è stato dettato dall’esigenza di adeguarsi alle stringenti normative Euro5+, che stanno ridisegnando il panorama dei cinquantini, già segnato dall’addio di modelli leggendari come Scarabeo e Typhoon.

Piaggio Zip, simbolo di un’epoca

Lanciato nel 1992, lo Zip ha incarnato il simbolo di gioventù e libertà per intere generazioni di quattordicenni. Con il suo design compatto e accattivante, il motore 50 cc 2T da 4,5 CV e un peso contenuto di soli 80 kg, si è affermato come una soluzione ideale per la mobilità urbana. Inoltre, la sua predisposizione all’elaborazione lo ha reso particolarmente amato dagli appassionati di tuning, consolidandone il successo nei primi anni di commercializzazione.

Nel corso degli anni, lo Zip ha subito significative evoluzioni tecniche: dall’introduzione del freno a disco nel 1993 alle versioni SP del 1996, fino alla marmitta catalitica nel 1999 e al motore 4T nel 2000. Nonostante gli sforzi per adattarsi alle normative ambientali, non è riuscito a rispondere pienamente alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e alle restrizioni in costante aumento.

Si chiude un cerchio

La crisi del settore dei ciclomotori ha avuto un ruolo determinante nella decisione di interrompere la produzione. Negli ultimi anni, le vendite dello Zip sono diminuite drasticamente, lasciando spazio a modelli più moderni e performanti. Tuttavia, Piaggio continua a presidiare il segmento con il Liberty 50, che registra ancora buoni risultati di vendita.

Con l’uscita di scena dello Zip, si chiude un capitolo importante nella storia degli scooter. Rimarrà nella memoria collettiva come un’icona di un’epoca, simbolo di una mobilità giovane e dinamica che ha caratterizzato gli anni ’90 e i primi anni 2000.