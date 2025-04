Il circuito di Jerez è pronto a riaccendere i motori per il ritorno della MotoGP Jerez 2025, che segna l’approdo del campionato sul suolo europeo dal 25 al 27 aprile. Questo evento sarà il primo dei quattro Gran Premi che la Spagna ospiterà nella stagione, con una sfida accesa tra due protagonisti assoluti: Marc Marquez, che ha dominato con sette vittorie su otto gare quest’anno, e Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni su questo tracciato, deciso a riconquistare il podio.

Il ritorno in Europa rappresenta un momento chiave per il campionato, dopo una serie di gare intercontinentali. Jerez, con il suo storico circuito andaluso, sarà teatro di una competizione avvincente, ricordando il duello spettacolare dello scorso anno tra Marquez e Bagnaia. Quest’anno, la tensione è alle stelle: Marquez, nonostante un dominio quasi incontrastato nella stagione, ha subito una sconfitta proprio contro Bagnaia in Texas, dove l’italiano ha approfittato di un errore dello spagnolo per imporsi.

Assenze e cambiamenti in griglia

Il weekend spagnolo non sarà privo di sorprese, con alcune assenze importanti. Jorge Martin, vittima di un nuovo infortunio dopo l’incidente in Qatar, e Miguel Oliveira, ancora alle prese con un problema alla spalla, non parteciperanno alla gara. Al loro posto, scenderanno in pista Lorenzo Savadori e Augusto Fernandez, pronti a sfruttare questa occasione per mettersi in mostra.

MotoGP Jerez 2025, programma completo del weekend

Con il ritorno in Europa, gli orari gare MotoGP tornano alla tradizionale struttura, offrendo agli appassionati un’esperienza familiare. La Sprint Race è prevista per sabato alle 15:00, mentre la gara principale avrà luogo domenica alle 14:00. Di seguito, il programma dettagliato:

Venerdì 25 aprile: FP1 MotoGP (10:45-11:30) e Prequalifiche (15:00-16:00)

Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky e Now, mentre TV8 offrirà la diretta di qualifiche e Sprint al sabato e la differita della gara domenicale alle 17:00.

Test ufficiali post-gara

Le emozioni non si concluderanno con la bandiera a scacchi di domenica. Il lunedì successivo, il circuito ospiterà una giornata di test ufficiali, un’occasione preziosa per i team di affinare gli assetti e raccogliere dati cruciali per il prosieguo della stagione. Questa giornata rappresenta un’opportunità unica per prepararsi alle prossime sfide, consolidando strategie e migliorando le performance.