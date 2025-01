Honda ha presentato il rinnovato Honda Forza 750, un modello che fonde le caratteristiche di uno scooter stradale con quelle di una moto, introducendo aggiornamenti estetici e tecnologici. Dopo quattro anni di successi, la versione 2025 si propone con miglioramenti mirati a soddisfare le esigenze degli appassionati di guida.

Il nuovo Honda Forza 750 si distingue per un design aggiornato, con un frontale che cattura l’attenzione. Le luci DRL e gli indicatori di direzione integrati conferiscono un aspetto moderno, mentre gli specchietti retrovisori sono stati riposizionati ai lati di un parabrezza ampliato di 10 cm rispetto al modello precedente. Quest’ultimo, regolabile elettricamente, offre un’escursione di 120 mm in altezza e un’inclinazione di 10°, migliorando il comfort del pilota.

Honda Forza 750: cambio e motore ottimizzati

Sotto la carenatura, il modello mantiene il suo collaudato motore bicilindrico parallelo da 745 cm³, capace di erogare 58,6 CV. Il cambio cambio DCT automatico-sequenziale a doppia frizione è stato ulteriormente affinato per il 2025, garantendo maggiore fluidità nelle partenze e nelle manovre a bassa velocità. Anche il controllo di trazione (HSTC) è stato migliorato, con una logica più precisa per la modalità Rain, senza alterare le altre opzioni disponibili (Sport, Standard e User personalizzabili).

Dotazioni di bordo all’avanguardia

Il cruscotto TFT a colori da 5 pollici, con trattamento anti-riflesso, rappresenta un punto di forza del nuovo modello. Consente la connessione con lo smartphone per gestire chiamate, musica e navigazione. Inoltre, Honda ha ottimizzato i comandi al manubrio, introducendo un blocchetto sinistro retroilluminato per un utilizzo più intuitivo. La presa USB-C è stata riposizionata sul manubrio, rendendola più pratica rispetto alla precedente collocazione sotto la sella.

Comfort e praticità

La ciclistica del Honda Forza 750 resta invariata, con un telaio in acciaio e sospensioni sospensioni Showa di alta qualità. Nonostante il vano sottosella non sia particolarmente ampio, è sufficiente per contenere un casco integrale. La posizione di guida risulta comoda e adatta a piloti di ogni statura, mentre il manubrio stretto facilita la guida in ambito urbano. La carenatura ampia e il parabrezza regolabile offrono una protezione efficace contro aria e pioggia.

In movimento, il motore bicilindrico si dimostra reattivo, adattandosi perfettamente al riding mode selezionato. Il cambio DCT garantisce cambi marcia precisi e fluidi, offrendo un’esperienza di guida silenziosa e piacevole. Nonostante il peso, il modello si rivela agile nelle curve strette, grazie a sospensioni ben tarate che assicurano stabilità alle alte velocità e comfort su strade dissestate. Infine, il sistema frenante si distingue per potenza e modulabilità, completando un quadro tecnico di eccellenza.