Quattro piloti Honda HRC, un vantaggio di 29 punti per Tim Gajser e un circuito di sabbia profonda che promette spettacolo: il MXGP Sardegna a Riola Sardo è pronto a mettere alla prova i migliori del motocross 2025.

Protagonista indiscusso della competizione è lo sloveno Tim Gajser, forte di cinque titoli mondiali. Dopo aver dominato le ultime due tappe, conquistando tutte le manche e la gara di qualificazione in Spagna, Gajser si presenta in Sardegna con un consistente vantaggio in classifica generale. Tuttavia, il terreno sabbioso di Riola rappresenta una sfida unica, molto diversa dai circuiti fangosi che lo hanno visto eccellere recentemente.

Honda HRC, tanti talenti presenti

Per lo spagnolo Ruben Fernandez, il GP sardo rappresenta una preziosa opportunità di riscatto. Dopo un weekend francese segnato da alti e bassi, Fernandez cerca continuità su un circuito che finora non gli ha regalato grandi soddisfazioni. La sua determinazione potrebbe però fare la differenza in questa occasione.

Grande attesa anche per il giovane talento italiano Ferruccio Zanchi, che punta a sfruttare il supporto del pubblico di casa. Recentemente, Zanchi ha impressionato con un secondo posto in una competizione nazionale olandese, e la sabbia sarda potrebbe offrirgli l’occasione di brillare.

Infine, il nuovo acquisto del team Honda HRC, Valerio Lata, è pronto al debutto in MX2. Dopo aver dominato a Mantova, il giovane pilota italiano si presenta al MXGP Sardegna con grandi ambizioni, pur consapevole delle difficoltà di competere ai massimi livelli.

Il Gran Premio di Sardegna segna l’inizio di un periodo cruciale per il campionato, con le prossime tappe in Trentino e Svizzera all’orizzonte. Per i piloti Honda HRC, queste settimane saranno decisive per consolidare le loro posizioni in classifica e soddisfare le aspettative dei tifosi.