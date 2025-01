Ducati si prepara a rendere il 2025 un anno indimenticabile per gli appassionati delle due ruote, grazie a una serie di iniziative innovative e collaborazioni di prestigio. La celebre casa di Borgo Panigale consolida il suo ruolo di leader nel settore, introducendo nuove soluzioni finanziarie e annunciando l’arrivo di un campione di spicco come Marc Marquez.

Marquez è la stella del 2025

Tra le novità più rilevanti spicca il programma di finanziamento moto Ducati Ride Time, che abbatte le barriere economiche per l’acquisto di una moto. Questa soluzione consente di acquistare un modello senza interessi, con un TAN e un TAEG pari allo 0%. I clienti possono versare il 50% del costo iniziale e godere di 23 mesi senza ulteriori pagamenti. Al termine del periodo, è possibile scegliere tra saldare il saldo residuo o restituire la moto in concessionaria, aprendo la possibilità di un nuovo acquisto.

Il 2025 segna anche l’ingresso di Marc Marquez come pilota ufficiale della squadra Ducati in MotoGP. Dopo l’esperienza con il team Gresini, Marquez vestirà i colori del rosso Ducati, alimentando le aspettative di grandi successi in pista. Questa collaborazione rafforza ulteriormente l’immagine del brand, che punta a riconquistare il titolo mondiale con il team ufficiale, dopo il trionfo del team satellite Pramac nel 2024.

Ducati: pubblico più vicino

Nonostante la percezione di essere un marchio d’élite, Ducati dimostra di voler avvicinare un pubblico più ampio, rendendo i suoi modelli più accessibili grazie a strategie commerciali mirate. Il programma Ducati Ride Time rappresenta un passo importante in questa direzione, con l’obiettivo di incrementare le vendite globali e attrarre nuovi clienti.

Le iniziative del 2025 confermano l’ambizione di Ducati di mantenere la leadership nel settore, combinando innovazione tecnologica, offerte vantaggiose e una presenza di spicco come quella di Marc Marquez. Con questa strategia, il marchio italiano mira a rafforzare il legame con gli appassionati e a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle due ruote.