La nuova CFMoto 700MT ADV è finalmente disponibile nei concessionari, pronta a rivoluzionare il segmento delle crossover moto grazie al suo mix unico di design accattivante e prestazioni versatili. Presentata al Salone di Milano, si posiziona come una delle proposte più intriganti del marchio cinese.

Disponibile in due versioni, la 700MT e la 700MT ADV, offre interpretazioni diverse della stessa base tecnica. La versione standard, con un prezzo di 6.390 euro, è pensata per un utilizzo prevalentemente stradale. La variante ADV, dal carattere più avventuroso, è invece ideale per il fuoristrada leggero e viene proposta a 6.690 euro. Entrambe le versioni sono equipaggiate con il collaudato motore 66 CV bicilindrico parallelo CFMoto 283MU, che eroga 66,7 CV e 60 Nm di coppia, garantendo un’erogazione fluida e progressiva.

Design e caratteristiche tecniche

Il design della CFMoto 700MT ADV richiama quello della sorella maggiore, la 800MT, ma si distingue per dettagli che ne enfatizzano la vocazione design off-road. La carenatura protettiva, il cupolino aggressivo e il “becco” prominente le conferiscono un aspetto deciso e grintoso. Tra le dotazioni specifiche spiccano i paramani, le protezioni paracolpi e gli attacchi per le borse, rendendola perfetta per viaggi avventurosi.

La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio, con una sospensione posteriore a monoammortizzatore regolabile e una forcella a steli rovesciati da 43 mm di diametro. Il sistema frenante include due dischi anteriori da 300 mm e un disco posteriore da 240 mm, tutti gestiti da ABS a doppio canale. Le ruote da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore la rendono adatta a terreni misti, assicurando stabilità e comfort.

CFMOTO: connettività e comfort

La strumentazione digitale TFT da 5 pollici integra la connettività Bluetooth, permettendo di collegare caschi e smartphone per una guida più sicura e piacevole. La frizione multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento e il cambio a sei marce completano un pacchetto tecnico progettato per garantire affidabilità e divertimento.

Con una velocità massima dichiarata di 185 km/h e un consumo di 21 km/l, la CFMoto 700MT ADV rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni e praticità. Che si tratti di esplorare nuovi percorsi o affrontare lunghi viaggi, questa crossover promette di soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti.