LiveWire S2 Alpinista: la nuova moto elettrica sportiva

LiveWire, il marchio di motociclette elettriche di Harley-Davidson, ha presentato la nuova S2 Alpinista, una moto che promette di ridefinire il concetto di mobilità elettrica sportiva. Disponibile da subito presso i concessionari in Nord America ed Europa, rappresenta il primo modello sportivo standard della gamma.

La nuova moto elettrica

Con un prezzo di listino di 15.999 dollari, la nuova moto elettrica combina praticità, personalizzazione e prestazioni. Dotata di ruote da 17 pollici e pneumatici Dunlop Roadsmart IV, offre una guida ottimizzata sia per l’ambiente urbano che per percorsi più impegnativi, grazie agli angoli di piega di 52,1° a sinistra e 44,2° a destra. L’altezza della sella, ridotta di 1,1 pollici rispetto al modello S2 Del Mar, rende questa moto accessibile a una platea più ampia di motociclisti.

La tecnologia avanzata della S2 Alpinista include un sistema IMU a 6 assi di Bosch, che migliora la sicurezza e il controllo in curva attraverso sistemi di frenata antibloccaggio e controllo della trazione. La moto offre quattro modalità di guida preimpostate e due completamente personalizzabili, per un’esperienza su misura adatta sia ai principianti che ai motociclisti esperti.

LiveWire S2 Alpinista, basata sulla piattaforma S2

Basata sulla piattaforma S2, la S2 Alpinista eredita le alte prestazioni dei modelli precedenti, come la Del Mar e la Mulholland. Con un peso di 434 libbre, accelera da 0 a 60 mph in soli 3 secondi, grazie a un motore da 84 cavalli e 194 lb-ft di coppia. La batteria da 10,5 kWh garantisce un’autonomia fino a 120 miglia in città e 71 miglia in autostrada, con opzioni di ricarica di livello 1 e 2 per una maggiore flessibilità.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza, LiveWire introdurrà una gamma di accessori dedicati alla S2 Alpinista nel primo semestre del 2025. Tra questi, una sella sportiva, parabrezza, borse morbide e rigide, portapacchi e aggiornamenti estetici, per una personalizzazione completa.

La nuova moto elettrica combina versatilità urbana e potenza da turismo, offrendo una soluzione innovativa e divertente per i motociclisti moderni. Disponibile presso i rivenditori LiveWire o configurabile online, la S2 Alpinista si presenta come un nuovo punto di riferimento nel settore delle moto elettriche sportive.