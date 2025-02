“Dalla pista alla strada, senza compromessi”. Questa è la filosofia che ha ispirato Ted Gail, ex meccanico motociclistico, nel dare vita a un progetto straordinario: trasformare una Yamaha WR450 in una street tracker omologata per l’uso stradale, ma capace di tornare in pista in pochi minuti.

Il cuore del progetto risiede in un telaio Cycle Factory degli anni ’70, originariamente concepito per un motore Kawasaki F11M da 250cc. Gail ha osato con una scelta audace, installando un motore WR450F del 2005, noto per i suoi 60 cavalli di potenza e il peso contenuto, caratteristiche ideali per un mezzo tanto versatile.

Nel suo laboratorio domestico, Ted ha curato ogni aspetto della trasformazione: dalla meccanica alla verniciatura, quest’ultima restaurata con precisione per preservare il lavoro originale dell’artista Greg Flowers. La moto è stata arricchita con componenti di alta qualità, come la forcella Ceriani da competizione, e un sapiente mix di parti provenienti da modelli iconici, tra cui Honda 750 e GSX-R.

La caratteristica più innovativa di questa moto custom è la sua versatilità: in meno di 10 minuti, può passare dalla configurazione stradale a quella da competizione. Bastano poche operazioni per rimuovere fari, indicatori e altri accessori stradali, trasformandola in una vera regina del flat track racing.

Le prestazioni non deludono: la street tracker raggiunge una velocità massima di 160 km/h, con una trasmissione ottimizzata per gestire le impennate nelle prime tre marce. Nonostante alcune limitazioni su superfici stradali specifiche, la moto ha guadagnato l’ammirazione di piloti professionisti come Jimmy Felice e Frank Gillespie.

Il progetto ha anche un profondo valore emotivo: l’incontro tra Ted e Greg Flowers, l’artista che aveva originariamente realizzato la verniciatura, ha aggiunto un tocco di autenticità e storia a questa creazione unica.

Questa Yamaha WR450 Street Tracker rappresenta un perfetto equilibrio tra heritage racing e funzionalità moderna, dimostrando come passione e competenza tecnica possano dar vita a un mezzo senza eguali.