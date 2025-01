Al CES 2025 di Las Vegas, tra le tante innovazioni tecnologiche presentate, si distingue un’idea tutta italiana che punta a rivoluzionare la sicurezza stradale per i motociclisti. La startup italiana Viber Alert, guidata da Vincenzo Maresca, ha presentato un sistema innovativo: una sella vibrante connessa al cruscotto della moto, progettata per ridurre le distrazioni alla guida.

Secondo i dati dell’ISS, ogni anno le distrazioni al volante provocano oltre 1,3 milioni di vittime a livello globale. Spesso, basta distogliere lo sguardo per un attimo dal cruscotto per mettere a rischio la propria vita. Per affrontare questa problematica, Viber Alert ha sviluppato e brevettato in 12 Paesi una soluzione unica: una sella dotata di quattro motorini vibranti, capace di trasmettere informazioni essenziali al conducente senza richiedere di guardare il cruscotto.

Il sistema si basa su una connessione diretta al quadro strumenti della moto, utilizzando tecnologie come Can Bus o Bluetooth. Le vibrazioni, localizzate in specifiche aree della sella, segnalano al motociclista informazioni critiche, come indicazioni di svolta o allerte. Ad esempio, una vibrazione sul lato destro o sinistro della sella suggerisce la direzione da seguire, riducendo al minimo le distrazioni.

La tecnologia non si limita alle moto: Viber Alert ha esteso il brevetto anche al settore automobilistico, ampliando così le potenzialità del sistema. I motorini vibranti sono progettati per garantire una segnalazione chiara e percepibile, senza risultare fastidiosi. Inoltre, grazie alla centralina di controllo, il sistema può essere facilmente integrato con dispositivi già esistenti, rendendolo estremamente versatile.

Questa innovazione ha catturato l’attenzione al CES 2025, dimostrando come una piccola realtà imprenditoriale possa contribuire in modo significativo alla sicurezza stradale. Viber Alert rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare l’esperienza di guida e, al tempo stesso, salvare vite.