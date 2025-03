“Non possiamo ignorare il nostro DNA sportivo. Le super sportive sono nel futuro di Suzuki”. Con queste parole, il presidente Toshihiro Suzuki annuncia il possibile ritorno del marchio giapponese nel segmento delle moto ad alte prestazioni, attraverso la nuova Suzuki GSX850-R.

La casa di Hamamatsu sta lavorando allo sviluppo di una nuova sportiva tetracilindrica, un progetto che potrebbe rappresentare una svolta significativa non solo per il brand, ma per l’intero settore motociclistico. La Suzuki GSX850-R, erede della leggendaria famiglia GSX-R, si pone come risposta strategica alle future normative MotoGP 2027, che introdurranno una riduzione della cilindrata massima a 850cc.

Questa nuova sportiva non sarà solo un tributo al passato glorioso del marchio, ma una moto all’avanguardia, progettata per eccellere sia su strada che in pista. Secondo fonti interne, sarà equipaggiata con un motore tetracilindrico di ultima generazione, che promette di offrire prestazioni straordinarie e tecnologie avanzate.

La scelta della cilindrata non è casuale. Le nuove regolamentazioni FIM e Dorna per il MotoGP 2027, orientate verso una maggiore sostenibilità e sicurezza, potrebbero favorire il ritorno di Suzuki nelle competizioni, dopo il ritiro avvenuto nel 2022.

L’amministrazione Suzuki sembra determinata a riaffermare la propria presenza nel segmento delle sportive di alta gamma. Il presidente Toshihiro Suzuki ha sottolineato come questo progetto rappresenti solo l’inizio di un piano più ampio, che potrebbe includere l’introduzione di diverse varianti, seguendo la tradizione della gamma GSX-R.

Il settore delle due ruote attende con impazienza ulteriori dettagli su questa nuova protagonista. La Suzuki GSX850-R promette di unire l’eredità del marchio con le più moderne tecnologie, segnando non solo il ritorno di un’icona, ma anche l’inizio di una nuova era per le sportive giapponesi.