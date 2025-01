Nel panorama delle moto d’epoca, emerge una proposta irresistibile per gli appassionati di due ruote storiche: una Suzuki GS 550 E del 1980, un modello uniproprietario che riporta in auge il fascino intramontabile degli anni ’70 e ’80.

Brevi cenni storici

La Suzuki GS 550 fece il suo debutto in Giappone nel giugno del 1977, posizionandosi come una naked conforme agli standard dell’epoca. Alimentata da un motore a quattro cilindri in linea raffreddato ad aria, con 8 valvole e doppio albero a camme, era dotata di quattro carburatori Mikuni e scarichi cromati 2 in 1. Con una potenza di 47 cavalli, incarnava perfettamente lo spirito delle naked di quegli anni.

Il design rispecchiava i gusti del tempo: faro anteriore rotondo, serbatoio allungato a goccia, sella lunga a due posti e un codino corto. La ciclistica comprendeva un telaio in acciaio monotrave a doppia culla, forcella tradizionale anteriore con ruota da 19 pollici e un forcellone in acciaio con doppi ammortizzatori e ruota da 18 pollici al posteriore. I cerchi a raggi e il sistema frenante, composto da un disco singolo anteriore e un tamburo posteriore, completavano il quadro tecnico.

Nel 1978 arrivò la GS 550 E, una versione evoluta che introduceva ruote in lega d’alluminio e un impianto frenante più moderno, con doppio disco anteriore e disco singolo posteriore. Questo aggiornamento migliorava sensibilmente la sicurezza e le prestazioni rispetto alla versione base.

Suzuki GS 550 E, in vendita un esemplare in condizioni eccelse

L’esemplare in vendita, datato 1980, rappresenta il primo anno di importazione in Italia di questa cilindrata. Con 43.000 chilometri percorsi, la moto si presenta in buone condizioni estetiche, ma necessita di un tagliando generale per tornare su strada dopo otto anni di inattività. In particolare, il proprietario segnala la necessità di sostituire i silenziatori, probabilmente danneggiati dalla ruggine.

Già iscritta ASI, questa moto permette di beneficiare di vantaggi economici su bollo e assicurazione, rendendola un’opzione interessante per gli appassionati di modelli storici. Attualmente si trova a Vedeseta, in provincia di Bergamo, ed è proposta al prezzo di 1.490 euro. Considerando che esemplari simili, fedeli all’originale, sono spesso venduti intorno ai 3.000 euro, questa proposta risulta particolarmente vantaggiosa.

Amata dai proprietari per il suo motore fluido e silenzioso, la Suzuki GS 550 E rappresenta una scelta affidabile per chi cerca una moto d’epoca godibile su brevi e medi tragitti. Tuttavia, il peso di 196 kg a secco e i consumi elevati rispetto agli standard moderni sono aspetti da valutare attentamente. Con il suo mix di storia, affidabilità e fascino vintage, la Suzuki GS 550 E del 1980 si conferma una scelta intrigante per gli appassionati di due ruote classiche.