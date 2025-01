La Strada della Forra, considerata uno dei percorsi più spettacolari d’Italia, rischia una chiusura definitiva a causa di un problema sempre più grave: le frane. Situata sul versante bresciano del Lago di Garda, questa meravigliosa strada scolpita nella roccia collega la Gardesana Occidentale con Tremosine, offrendo panorami mozzafiato ai visitatori.

Una delle vie più amate dai motociclisti, chiusa da tempo

Il 16 dicembre 2023, una frana ha reso impraticabile la strada, che da allora è rimasta chiusa. Per tenere sotto controllo la situazione, sono stati installati sensori per monitorare costantemente la stabilità dell’area. Tuttavia, il contesto idrogeologico della regione è estremamente complesso e il rischio di ulteriori smottamenti rimane elevato. Negli ultimi anni, episodi simili hanno interessato altre zone attorno al Lago di Garda, evidenziando la vulnerabilità di questo territorio.

La chiusura ha avuto ripercussioni pesanti sull’economia locale. Il turismo, che rappresenta una risorsa cruciale per Tremosine e i dintorni, ha subito un calo significativo. Ristoranti, alberghi e attività commerciali si trovano in difficoltà, mentre si cerca una soluzione per riaprire la strada o per individuare un’alternativa sicura.

Strada della Forra, un simbolo a rischio

Tra le proposte più concrete emerge la costruzione di una galleria per bypassare i tratti più a rischio. Sebbene questa soluzione sembri promettente, deve affrontare due grandi sfide: l’elevata complessità ingegneristica e i costi molto alti. Nonostante le difficoltà, appare come l’unica opzione praticabile per garantire un futuro a questa storica via di comunicazione.

La Strada della Forra non è solo un percorso stradale, ma un simbolo, un’attrazione turistica e un elemento vitale per la comunità locale. La speranza è che, grazie agli sforzi congiunti di tecnici, istituzioni e investitori, si possa preservare questo gioiello naturale, permettendo a tutti di continuare ad ammirarne la bellezza unica.