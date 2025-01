“Senza casco, niente benzina”: questa è la drastica proposta del governo greco per contrastare il diffuso fenomeno dei motociclisti che ignorano l’obbligo del casco moto. Un’iniziativa che potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare la sicurezza stradale nel paese mediterraneo.

Il Ministro della Salute Adonis Georgiadis, appassionato motociclista, è il promotore di questa controversa misura che prevede il divieto di vendita di carburante moto ai centauri sprovvisti di casco. La proposta, parte di una più ampia campagna sulla sicurezza stradale, ha già innescato un acceso dibattito nel paese.

L’iniziativa ha trovato una sponda istituzionale nel Ministro dello Sviluppo Takis Theodorikakos, che ha presentato un emendamento al Parlamento per includere il provvedimento nel nuovo Codice della Strada. Se approvato, il provvedimento metterebbe i motociclisti di fronte a una scelta inequivocabile: indossare il casco o rinunciare al rifornimento.

La proposta ha però sollevato perplessità tra i gestori delle stazioni di servizio, preoccupati di dover assumere un ruolo di controllo che dovrebbe spettare alle forze dell’ordine. I distributori temono inoltre possibili conseguenze legali in caso di rifornimenti involontari a motociclisti non in regola.

Il problema della scarsa diffusione del casco moto in Grecia è ben documentato dall’OMS, che evidenzia come, nonostante l’obbligo formale, l’applicazione della norma sia spesso carente, specialmente nelle aree urbane. Questa negligenza si traduce in un elevato numero di incidenti stradali con conseguenze gravi o fatali.

Se implementata, questa misura pionieristica potrebbe rappresentare un punto di svolta nella cultura della sicurezza stradale, non solo in Grecia ma anche in altri paesi che affrontano problematiche simili. Resta comunque fondamentale sottolineare l’importanza di utilizzare caschi omologati e della corretta taglia per garantire una protezione efficace.