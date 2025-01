La rivoluzione green ha un nuovo nome: ioni di sodio. Un’innovazione che promette di trasformare il panorama della mobilità urbana, grazie al colosso cinese Yadea, che ha introdotto una flotta di scooter elettrici equipaggiati con questa tecnologia alternativa al litio.

La nuova soluzione, pur offrendo una capacità energetica inferiore rispetto alle tradizionali batterie al litio, si distingue per caratteristiche sorprendenti. Le batterie scooter al sodio garantiscono infatti una durata eccezionale, resistendo fino a 1.500 cicli di ricarica prima di mostrare segni significativi di deterioramento. Un altro punto di forza è la rapidità di ricarica: in soli 15 minuti, la batteria può passare dal 10% all’80% della capacità.

Le prestazioni degli scooter elettrici in condizioni climatiche estreme sono altrettanto notevoli. Con un’efficienza del 92% anche a temperature di -20°C, questi dispositivi si propongono come una soluzione ideale per i paesi del Nord Europa. La sicurezza è un ulteriore vantaggio: a differenza delle batterie al litio, non vi è rischio di combustione o esplosione in caso di danneggiamento.

Nel mercato cinese, questi veicoli sono disponibili a prezzi competitivi, intorno ai 500 euro. Tuttavia, le prestazioni potrebbero rappresentare un limite per il mercato europeo: la velocità massima è di 25 km/h, paragonabile a quella di una bicicletta classica, con un’autonomia di circa 70 chilometri.

Nonostante queste limitazioni, l’innovativa tecnologia rappresenta una valida alternativa per la sostenibilità della mobilità urbana. L’equilibrio tra convenienza economica, sicurezza e rispetto ambientale rende questi scooter particolarmente adatti agli spostamenti cittadini, dove la velocità non è un fattore determinante.

Questa evoluzione tecnologica si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione della mobilità elettrica, coniugando accessibilità economica e sostenibilità ambientale, rispondendo così alle crescenti esigenze di un mercato sempre più orientato alla riduzione dell’impatto ambientale.