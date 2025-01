Royal Enfield Scram 440: più potenza e stile per il 2025

Royal Enfield ha svelato al Motoverse di Goa la nuova Scram 440, un modello progettato per offrire maggiore potenza e prestazioni superiori rispetto alla precedente Scram 411. Questa innovativa scrambler stradale è destinata a conquistare gli appassionati grazie a un motore potenziato e a un design moderno e accattivante.

Royal Enfield Scarm: novità

Il cuore pulsante della Royal Enfield Scram 440 è un motore monocilindrico raffreddato ad aria e olio, con una cilindrata aumentata a 443 cm³. Questo aggiornamento consente al propulsore di sviluppare 25,4 CV a 6.250 giri/minuto e una coppia di 34 Nm a 4.000 giri/minuto, migliorando i 24 CV del modello precedente. Il nuovo cambio a 6 marce, che sostituisce il precedente a 5 rapporti, promette una guida più fluida e una velocità massima incrementata.

Il sistema frenante è stato significativamente migliorato con una pinza anteriore più potente e un disco da 300 mm, garantendo maggiore sicurezza e controllo. La moto mantiene l’impostazione tipica di una scrambler stradale, con una ruota anteriore da 19 pollici e un’altezza da terra di 200 mm, rendendola ideale sia per l’asfalto che per terreni leggermente accidentati.

Il design e prezzo per l’Italia

Dal punto di vista estetico, il modello 2025 introduce nuove colorazioni e un faro anteriore a LED, che enfatizzano il suo design moderno. La moto sarà disponibile in due versioni in India: la Trail, con ruote a raggi e pneumatici con camera d’aria, e la Force, con cerchi in lega e pneumatici tubeless. I prezzi partono da 208.000 rupie (circa 2.300 euro) per la Trail e 215.000 rupie (circa 2.400 euro) per la Force.

In Italia, il prezzo potrebbe oscillare tra i 4.500 e i 5.000 euro, considerando costi aggiuntivi come dazi doganali e omologazione. Questo posizionamento la renderebbe particolarmente competitiva nel segmento delle scrambler stradale di piccola cilindrata, un mercato in forte espansione. L’arrivo della Scram 440 in Europa è previsto per la fine del 2025, suscitando grande attesa tra gli appassionati di motociclette.