L’Aprilia Shiver 900, un’icona del marchio italiano, fa il suo ritorno, ma con una destinazione sorprendente: il mercato cinese. Dopo un’assenza di quattro anni, questa moto naked si ripresenta mantenendo gran parte delle sue caratteristiche distintive, ma con alcune innovazioni che la rendono competitiva per un pubblico in rapida crescita ed esigente.

Aprila Shiver 900, solo per la Cina

Frutto della collaborazione con il partner cinese Zongshen Piaggio, il modello conserva il motore V2 a 90° da 896 cc, in grado di sviluppare 95 CV a 8.750 giri e una coppia massima di 90 Nm a 6.500 giri. Con un peso a vuoto di 220 kg, offre prestazioni solide, pur non rispettando gli standard europei Euro5+, rendendo improbabile un suo ritorno nel mercato europeo.

Tra le novità, spiccano un sistema di illuminazione completamente a LED, indicatori di direzione LED e un pratico sistema keyless. Disponibile in quattro varianti cromatiche, la Aprilia Shiver 900 viene proposta a un prezzo di partenza di 68.800 yuan, circa 10.000 euro. Una cifra che punta a consolidare l’immagine premium del marchio nel mercato cinese, sebbene possa rappresentare una sfida per conquistare una fetta significativa di acquirenti.

Una scelta ben definita

La scelta di Aprilia di rilanciare la Shiver 900 esclusivamente per il mercato cinese riflette una strategia ben definita. L’azienda ha preferito riutilizzare una piattaforma collaudata, riducendo i costi di sviluppo e rispondendo alle esigenze di un mercato meno restrittivo in termini di normative ambientali. Questo approccio consente al marchio di entrare in un mercato in espansione senza sacrificare la qualità e l’affidabilità che caratterizzano i suoi prodotti.

La Shiver 900 rappresenta un esempio di come le moto possano trovare una seconda vita in mercati con regolamentazioni meno severe, offrendo un’alternativa interessante ai consumatori locali. Tuttavia, il prezzo relativamente alto potrebbe costituire un ostacolo. Resta da vedere se i motociclisti cinesi apprezzeranno le doti di guida di questa moto naked, ma il ritorno della Shiver 900 segna un capitolo intrigante nella storia di Aprilia.