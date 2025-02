Design rinnovato, tecnologia all’avanguardia e prezzi competitivi per il nuovo Piaggio Liberty 2025. Lo storico scooter italiano si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata, mantenendo intatta la sua essenza di veicolo versatile e affidabile per la mobilità urbana. La nuova gamma, svelata durante EICMA 2024, offre tre motorizzazioni Euro 5+ (cilindrate 50 125 150 cc) disponibili sia in versione classica che sportiva, con prezzi che partono da 2.599 euro.

Il restyling porta con sé importanti novità tecnologiche, tra cui spicca l’introduzione di un moderno display digitale a colori da 5,5 pollici e un innovativo sistema di illuminazione LED. L’ergonomia è stata migliorata grazie a un manubrio riprogettato, che garantisce una guida più confortevole e intuitiva.

La palette cromatica si arricchisce di nuove tonalità: la versione standard è disponibile nelle classiche colorazioni Bianco Luna e Nero Abisso, mentre la più grintosa versione S si distingue per le esclusive tinte Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia.

L’offerta commerciale si completa con una gamma di accessori Liberty dedicati, tra cui un pratico bauletto da 31 litri con sistema di aggancio rapido, proposto a 168 euro. I prezzi della gamma variano dai 2.599 euro del modello entry-level 50 cc ai 3.099 euro della versione top di gamma 150 cc.

Il nuovo Piaggio Liberty 2025 conferma così la sua vocazione di mezzo accessibile e versatile, ideale per chi cerca un veicolo quotidiano che coniughi stile italiano, praticità e innovazione tecnologica.