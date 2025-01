Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, sta già mostrando risultati tangibili. A distanza di un mese dalla sua introduzione, i dati evidenziano un impatto significativo sulla sicurezza e sui comportamenti degli automobilisti italiani.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, schierando quasi 300.000 pattuglie per un’attività di vigilanza capillare. Grazie a questa azione, gli incidenti stradali sono diminuiti complessivamente dell’8,6%, passando da 5.879 a 5.371. Ancora più rilevante è la riduzione degli incidenti mortali, scesi del 31%, da 113 a 78 casi. Anche gli incidenti con lesioni e il numero di feriti hanno registrato un calo rispettivamente dell’11,5% e del 12,7%.

Nonostante questi progressi, alcune infrazioni restano diffuse. In un solo mese sono state elevate oltre 14.000 multe per eccesso di velocità, mentre l’uso del cellulare alla guida ha comportato 2.499 sanzioni. Inoltre, sono state rilevate 6.429 violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sul fronte della guida in stato alterato, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono state 1.146, mentre quelle per uso di sostanze stupefacenti hanno raggiunto quota 138.

Le nuove normative prevedono sanzioni più severe, che hanno portato al ritiro di oltre 5.000 patenti e alla decurtazione di più di 168.000 punti. Particolarmente incisiva è stata l’applicazione delle regole sull’uso del cellulare alla guida, responsabile di quasi la metà dei ritiri di patente.

Questi risultati sottolineano come il nuovo Codice della Strada stia contribuendo a migliorare la sicurezza stradale, pur evidenziando la necessità di continuare a sensibilizzare gli automobilisti sui comportamenti a rischio. Con l’applicazione delle nuove norme, l’obiettivo resta quello di ridurre ulteriormente il numero di incidenti stradali e promuovere una cultura della guida responsabile.