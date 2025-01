Dal 24 al 26 gennaio 2025, la città di Verona si trasforma nel centro nevralgico del panorama motociclistico europeo grazie al celebre Motor Bike Expo. L’evento, ospitato presso il polo di Veronafiere, si annuncia come l’edizione più grande di sempre, con ben 120.000 mq di esposizione moto, segnando un incremento del 20% rispetto alle edizioni precedenti. Con oltre 700 espositori provenienti da più di 20 Paesi e 31 case motociclistiche presenti, la fiera si conferma un appuntamento di caratura internazionale.

Motor Bike Expo: in continua crescita

Il Motor Bike Expo riflette la vivacità di un mercato in espansione. Tra le principali novità, l’aggiunta di un nuovo padiglione e il restyling dell’ingresso Re Teodorico, che rende più agevole l’accesso per chi arriva in auto. Le sei aree esterne, animate da spettacoli, demo ride e corsi di guida, offrono un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli appassionati.

Tra le novità di prodotto, spiccano i concept di Ducati e Royal Enfield, le nuove versioni di Kawasaki Z900 e Moto Guzzi V7 Sport, oltre alle anteprime mondiali di Harley-Davidson e Indian Motorcycle. BMW Motorrad raddoppia lo spazio espositivo, mentre Triumph e Suzuki propongono modelli esclusivi in edizione limitata e da competizione.

Un’esperienza a 360°

Ogni padiglione del Motor Bike Expo è dedicato a un tema specifico: dal custom al turismo, dall’elettrico al racing. Gli appassionati di fuoristrada troveranno un’ampia offerta nel padiglione 9, mentre il padiglione 11 sarà il punto di riferimento per gli amanti della velocità. All’esterno, le attività spaziano da esibizioni di trial acrobatico e freestyle a prove su strada di modelli Ducati e Harley-Davidson.

Per chi arriva in moto, è previsto un comodo parcheggio interno gratuito. I biglietti, disponibili online a partire da 21€, prevedono riduzioni per giovani, over 65 e tesserati FIM, H.O.G. e Vespa Club d’Italia. I bambini fino a 13 anni entrano gratuitamente.

Con oltre 170.000 visitatori attesi, il Motor Bike Expo 2025 si conferma come l’evento di riferimento per il mondo delle due ruote. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze, incontrare i protagonisti del settore e vivere la passione per le moto a tutto tondo.