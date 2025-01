Verona si prepara ad accogliere il tanto atteso Motor Bike Expo 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di due ruote e per chi desidera scoprire le ultime novità del settore motociclistico. Dal 24 al 26 gennaio, la prestigiosa Fiera di Verona sarà il palcoscenico di esposizioni, anteprime e sorprese dedicate ai visitatori.

L’evento sarà aperto ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00. I biglietti sono già disponibili online e presso la Fiera, con un costo di 24,00 euro per il biglietto intero e 16,00 euro per le categorie ridotte, che includono giovani dai 14 ai 17 anni, militari, over 65 e tesserati di associazioni motociclistiche come Hog e FMI.

La planimetria dell’edizione 2025 si arricchisce di otto padiglioni e quattro aree esterne, offrendo una gamma ancora più ampia rispetto agli anni precedenti. Tra le aree tematiche, spiccano i padiglioni 1 e 2 dedicati alle moto custom, il padiglione 6 riservato ai marchi premium e il padiglione 12, che ospiterà le ultime innovazioni del settore elettrico e le elaborazioni uniche. Gli appassionati di adventouring, fuoristrada e moto sportive troveranno il loro spazio nel padiglione 9, che includerà anche il “Distretto Ruote Piccole” per scooter e ciclomotori.

Tra i grandi protagonisti dell’evento, Ducati celebrerà il decimo anniversario della gamma Ducati Scrambler con un’edizione speciale: la “Scrambler Ducati 10 Anniversary Rizoma Edition”. Moto Morini presenterà l’intera gamma aggiornata, inclusi i modelli Seiemmezzo e X-Cape 1200, mentre Kawasaki svelerà la nuova Z900. Anche Yamaha, Royal Enfield e BMW saranno presenti, con quest’ultima che raddoppierà lo spazio espositivo per mettere in mostra modelli come R 12 S e Adventure GS.

Le sorprese non finiscono qui: il nuovo marchio internazionale DIEM Motorcycles presenterà un progetto innovativo destinato a rivoluzionare il mondo delle moto elettriche. SYM, invece, porterà i suoi scooter di punta, tra cui l’ADX TG 400.

Con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, il Motor Bike Expo 2025 si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama motociclistico, capace di attrarre un pubblico vasto e variegato. Non resta che prepararsi per scoprire tutte le novità direttamente a Verona!