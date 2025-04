MotoGP Qatar GP: penalità per Viñales e doppietta Ducati

Una decisione severa ha segnato il destino di Maverick Viñales durante il Qatar GP di MotoGP. Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Tech3, che aveva inizialmente concluso la gara al terzo posto, è stato retrocesso al 14° nella classifica finale. La penalità è stata imposta a causa di irregolarità nella pressione pneumatici, un aspetto regolamentato rigorosamente per garantire sicurezza ed equità sportiva.

La gara, svoltasi sul circuito di Lusail, ha visto Viñales protagonista di una performance straordinaria, che lo ha portato persino a guidare la corsa in alcuni momenti. Tuttavia, un’infrazione al regolamento tecnico ha trasformato il suo podio in una delusione amara. Il regolamento stabilisce che la pressione delle gomme debba mantenersi sopra un livello minimo per almeno il 60% della distanza di gara, una condizione non rispettata. La conseguenza? Una penalità di 16 secondi sul tempo finale, che ha cancellato ogni speranza di podio per il pilota spagnolo.

Questa decisione ha aperto la strada a Franco Morbidelli, del team Pertamina Enduro VR46/Ducati, che è stato promosso al terzo posto. Per l’italiano, si tratta del secondo podio stagionale, una conferma del suo ottimo stato di forma. Il risultato rafforza ulteriormente la competitività del team VR46, che si sta dimostrando un avversario di tutto rispetto nella stagione 2023.

In cima alla classifica del Qatar GP, la supremazia della Ducati è stata evidente. Marc Márquez, in sella alla Ducati Lenovo, ha conquistato la vittoria, seguito dal compagno di squadra Francesco Bagnaia. Questa doppietta non solo consolida il dominio della casa di Borgo Panigale, ma lancia anche un messaggio chiaro agli avversari: la lotta per il titolo passerà inevitabilmente attraverso le moto Ducati.

Questo episodio mette in luce quanto le regolamentazioni tecniche siano rigorose in MotoGP. Il controllo sulla pressione delle gomme, ad esempio, è cruciale per garantire la sicurezza dei piloti e la regolarità delle competizioni. Per il team Red Bull KTM Tech3, l’obiettivo ora sarà riorganizzarsi e affrontare i prossimi appuntamenti con maggiore attenzione ai dettagli tecnici, per evitare ulteriori penalità che potrebbero compromettere i risultati in pista.

La stagione 2023 di MotoGP si sta dimostrando altamente competitiva, con Ducati che domina e altri team che cercano di colmare il divario. Per Viñales, invece, il Qatar rappresenta una lezione amara ma significativa: anche le prestazioni più brillanti possono essere oscurate da una mancata conformità ai regolamenti tecnici. La sfida per il pilota spagnolo sarà ora quella di tornare in pista con la determinazione di riscattarsi e dimostrare il suo valore.