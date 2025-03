L’eleganza navale incontra le due ruote: quando il lusso dei motoscafi Riva Aquarama sposa la leggendaria meccanica italiana di Moto Guzzi. Il customizer francese Tom Boissel ha dato vita a un’opera d’arte su due ruote che fonde la raffinatezza dei celebri motoscafi Riva con l’heritage motociclistico italiano. La Moto Guzzi Dolce Riva, basata su una Mille GT, rappresenta un tributo unico alla Dolce Vita degli anni ’60 attraverso materiali pregiati e lavorazioni artigianali d’eccellenza.

Questa straordinaria Café Racer nasce dalla visione di un cliente appassionato che ha sfidato Boissel a reinterpretare non un’auto di lusso, ma la “Ferrari del mare". Il risultato è una motocicletta che celebra l’artigianalità italiana attraverso dettagli raffinati come il rivestimento in mogano della carrozzeria, realizzato in 21 pezzi distinti e applicato con una precisione millimetrica.

La base tecnica scelta è una Moto Guzzi Mille GT con telaio Tonti, potenziata con componenti della Le Mans IV e carburatori Keihin CV40. Il propulsore, completamente rivisto, eroga ora tra i 75 e gli 80 cavalli, mentre l’impianto frenante beneficia di componenti Speed Triple con pinze radiali.

L’attenzione ai dettagli si manifesta in ogni componente: dai pezzi in alluminio fuso realizzati con tecniche tradizionali, alle viti in acciaio inox e titanio, fino al rivestimento della sella in materiale originale Riva. Persino la chiave di accensione proviene da un autentico Aquarama.

La fusione tra tecnologia moderna e fascino vintage si completa con un tachimetro integrato nella piastra superiore e guide per cavi in acciaio inox, elementi che sottolineano come questa custom moto non sia solo un esercizio di stile, ma una vera moto pronta a regalare emozioni su strada.

Questa reinterpretazione in chiave motociclistica dell’iconico motoscafo Riva rappresenta un esempio perfetto di come l’arte del custom building possa elevare una moto a opera d’arte, mantenendo intatta la sua funzionalità e aggiungendo un nuovo capitolo alla storia del design italiano.