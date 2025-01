Dal 14 dicembre 2024, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, è diventato obbligatorio per i conducenti di monopattini elettrici indossare il casco, avere una targa e stipulare un’assicurazione. Tuttavia, l’assenza dei decreti attuativi sta generando un vero e proprio caos normativo.

Targa e assicurazione: ci sono dei problemi

Secondo l’avvocato Maurizio Hazan dello studio legale THMR, l’assicurazione per i monopattini dovrebbe essere associata alla targa del veicolo. Il problema principale è che, ad oggi, non esiste un decreto attuativo che disciplini le modalità per richiedere e ottenere la targa. Questo vuoto normativo rende di fatto impugnabili le sanzioni per la mancanza di assicurazione, offrendo agli utenti la possibilità di vincere eventuali ricorsi in sede legale.

Un altro nodo cruciale riguarda le polizze assicurative legate alla persona. Molte compagnie hanno proposto soluzioni di questo tipo, ma secondo Hazan queste potrebbero non essere valide, poiché la normativa richiama esplicitamente le polizze automobilistiche. Questa interpretazione esclude l’utilizzo di polizze legate al conducente o al capofamiglia, aumentando ulteriormente l’incertezza per gli utenti.

Codice della Strada: i rischi del settore noleggio

Le difficoltà introdotte dal nuovo Codice della Strada non stanno colpendo solo i privati. Anche il settore del noleggio in sharing sta subendo un calo significativo, con una riduzione del 30% delle attività. Questo scenario si scontra apertamente con la direttiva europea 2118/2021, che incentiva l’uso di veicoli elettrici a basso impatto ambientale.

La necessità di un intervento da parte del Governo è ormai evidente. Tra le possibili soluzioni vi sono l’emanazione immediata dei decreti attuativi per regolamentare la targa e l’assicurazione dei monopattini, oppure l’annullamento delle novità introdotte dal Codice della Strada. Nel frattempo, gli utenti restano in balia di un quadro normativo incerto e poco chiaro.