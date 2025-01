Il recente aggiornamento del Codice della Strada ha segnato un punto di svolta per il settore della micromobilità, causando un drastico calo nell’utilizzo e nella vendita dei monopattini elettrici. Secondo i dati sulla mobilità sostenibile diffusi di recente, l’introduzione di nuove normative ha portato a una riduzione del 30% nei noleggi e del 50% nelle vendite in appena un mese. Tra le principali novità si evidenziano l’obbligo di casco, targa e assicurazione, che hanno generato un significativo impatto sul mercato.

La reazione degli utenti non si è fatta attendere: molti hanno deciso di rinunciare all’acquisto o al noleggio dei monopattini per evitare possibili sanzioni o a causa della confusione derivante dall’attesa dei decreti attuativi. Anche il periodo invernale e le festività natalizie hanno contribuito al rallentamento delle vendite, aggiungendo ulteriori ostacoli a un mercato già in difficoltà.

Monopattini fermi: cosa spaventa davvero?

Sebbene l’obbligo del casco sia stato tra i temi più discussi, gli esperti ritengono che il calo sia principalmente attribuibile all’aumento dei controlli e al timore di multe. Questo comportamento è tipico dopo l’introduzione di nuove normative. In parallelo, si ipotizza che molti utenti stiano semplicemente aspettando la primavera per adeguarsi alle nuove regole e tornare a utilizzare i loro mezzi di trasporto.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dal caos legislativo. La mancanza di chiarezza e i tempi incerti per l’attuazione delle norme su targa e assicurazione hanno generato un clima di incertezza, disincentivando i potenziali acquirenti e creando ulteriore confusione nel settore della sicurezza stradale.

Un impatto significativo sulla micromobilità

La micromobilità elettrica, che fino a poco tempo fa era considerata una soluzione sostenibile per ridurre il traffico urbano, sembra aver subito un duro colpo. Se da un lato le nuove regole puntano a migliorare la sicurezza stradale, dall’altro rischiano di frenare l’adozione di mezzi di trasporto ecologici. Secondo alcuni osservatori, l’obiettivo del Governo di limitare la diffusione dei monopattini sembra essere stato raggiunto.

Nei prossimi mesi sarà cruciale monitorare l’evoluzione del mercato per capire se questo fenomeno rappresenti una fase transitoria o un cambiamento strutturale. L’auspicio è che gli utenti non tornino a privilegiare l’uso delle automobili, rischiando di compromettere i progressi ottenuti in termini di sostenibilità urbana.