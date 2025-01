Matteo Viviani sventa una rapina in piazza Duomo a Milano

Matteo Viviani, noto volto del programma televisivo Le Iene, ha dimostrato che coraggio e prontezza possono fare la differenza in situazioni di pericolo. Domenica pomeriggio, intorno alle 18, in piazza del Duomo a Milano, l’inviato ha sventato una rapina ai danni di una giovane coppia, mostrando un’incredibile determinazione e ingegno.

Matteo Viviani interviene a bordo della sua Moto Morini

Viviani, appassionato motociclista, si trovava a bordo della sua Moto Morini Seiemmezzo SCR, fermo all’incrocio con via Mercanti, quando ha notato tre adolescenti molestare una coppia di passanti. I giovani, con atteggiamenti intimidatori, accusavano la coppia di “guardarli male” e sembravano intenzionati a creare problemi. Nonostante i tentativi della coppia di allontanarsi, i malintenzionati hanno continuato a seguirli.

La situazione è degenerata quando i tre hanno accerchiato le vittime, chiedendo loro di consegnare portafogli e denaro. È stato in quel momento che Viviani è intervenuto con grande prontezza. Fingendo di conoscere il ragazzo della coppia, lo ha abbracciato calorosamente, esclamando: “Come stai? È un sacco che non ti vedo!“. Questo gesto inaspettato ha colto di sorpresa sia i rapinatori che le vittime, costringendo i malintenzionati a fuggire rapidamente.

L’invito a non ignorare il prossimo, in nessuna circostanza

Successivamente, Viviani ha condiviso l’episodio sul suo profilo Instagram, trasformando l’accaduto in un messaggio di sensibilizzazione. “Non fate finta di niente“, ha dichiarato, invitando i suoi follower a non ignorare situazioni di pericolo e a intervenire quando possibile. Il suo gesto coraggioso non solo ha evitato un possibile furto, ma ha anche evidenziato l’importanza di essere vigili e solidali.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione al tema della sicurezza a Milano, dove i casi di rapine e aggressioni sono purtroppo frequenti. L’intervento di Matteo Viviani rappresenta un esempio positivo e un monito per tutti: anche un singolo gesto può fare la differenza.