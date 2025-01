È stata svelata ufficialmente a Imola la nuova livrea del Team Italjet Gresini Moto2, una partnership ambiziosa che unisce due eccellenze del motociclismo. Lo storico marchio bolognese Italjet, fondato nel 1959 da Leopoldo Tartarini, si fonde con l’innovativa filosofia di Gresini Racing, dando vita a una squadra che punta a dominare la categoria Moto2 nel 2025.

Italjet, una nuova avventura

La nuova formazione schiera i piloti Albert Arenas e Darryn Binder. Arenas, alla sua quinta stagione in Moto2, si dice pronto a dimostrare tutto il suo potenziale dopo un 2024 segnato da un infortunio alla spalla. “Mi sento molto più forte e preparato rispetto allo scorso anno”, afferma il pilota spagnolo, entusiasta di lavorare con una moto rinnovata e più aggressiva. Binder, invece, porta con sé l’esperienza di un anno in MotoGP e promette costanza nei risultati, puntando a lottare per le prime posizioni in ogni gara.

Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando il legame con la Motor Valley italiana e l’impegno verso l’innovazione: “Dare vita al Team Italjet Gresini Moto2 è per noi fonte di grande entusiasmo e impegno nelle competizioni a livello internazionale”. La partnership si fonda su valori condivisi come creatività, design e tecnologia, che hanno reso Italjet un marchio riconosciuto a livello globale.

L’entusiasmo del Team

Il Team Manager Luca Gresini ha evidenziato l’importanza di questa formazione, sottolineando l’esperienza dei due piloti e il potenziale ancora inespresso di Albert Arenas. “Siamo pronti a scrivere una nuova pagina della Gresini Moto2 con Italjet come title sponsor“, ha dichiarato, convinto che tutti gli ingredienti siano al posto giusto per una stagione di successo.

La stagione 2025 del Moto2 si aprirà con una novità: il debutto in Thailandia, una scelta che entusiasma Binder, desideroso di iniziare il campionato in un clima caldo. La combinazione tra esperienza, innovazione e passione rende il Team Italjet Gresini Moto2 una realtà da tenere d’occhio per gli appassionati delle due ruote.