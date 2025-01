Indian Motorcycle, il rinomato marchio americano, ha svelato un evento di grande prestigio previsto per il 24 gennaio 2025: la presentazione della nuova gamma PowerPlus. L’evento si terrà alle ore 16:00 presso il celebre Motor Bike Expo di Verona, uno dei principali appuntamenti motociclistici in Europa.

Ad anticipare il lancio, un video-teaser intitolato “Anteprima mondiale della nuova famiglia PowerPlus” ha catturato l’attenzione degli appassionati di due ruote a livello globale. La nuova gamma segna un’importante espansione nella famiglia PowerPlus, con modelli progettati per ridefinire gli standard delle moto touring e delle bagger. Il cuore di questa innovazione è il motore PowerPlus da 1.769 cc raffreddato a liquido, che promette prestazioni di alto livello.

Tra le novità più attese, spiccano le versioni PowerPlus della Roadmaster e della Chieftain, che andranno ad affiancare i già noti modelli Challenger e Pursuit. Questo motore bicilindrico a V di 60 gradi offre una potenza di 122 CV a 5.500 giri e una coppia massima di 173 Nm a 3.800 giri, garantendo prestazioni straordinarie per i motociclisti più esigenti.

Altri modelli interessanti

La gamma 2025 comprenderà quattro modelli di punta: Challenger bagger, Pursuit full tourer, Chieftain PowerPlus bagger e Roadmaster PowerPlus tourer. Ogni modello sarà personalizzabile con diverse opzioni di carenatura e una vasta gamma di equipaggiamenti, offrendo un’esperienza unica e su misura per ogni cliente.

Non è ancora chiaro se i nuovi Chieftain e Roadmaster saranno disponibili anche in versioni con raffreddamento ad aria, ma si prevede l’introduzione di una variante aggiornata del motore PowerPlus da 1.834 cc (112 ci), che affiancherà l’attuale versione da 108 pollici. Questo sviluppo sottolinea l’impegno del marchio nel soddisfare le esigenze di una clientela diversificata.

Per coloro che non potranno partecipare fisicamente al Motor Bike Expo, Indian Motorcycle trasmetterà l’evento in diretta sul proprio canale YouTube, offrendo a tutti l’opportunità di vivere questo momento storico per il brand. Non resta che attendere il 24 gennaio per scoprire tutte le novità che Indian Motorcycle ha in serbo per gli appassionati di due ruote.