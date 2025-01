Donald Trump, celebre per il suo stile stravagante e sfarzoso, possiede un oggetto che incarna alla perfezione la sua personalità: un chopper personalizzato. Questo straordinario esempio di design, creato dai rinomati artigiani di American Chopper, gli fu donato oltre dieci anni fa, quando era già una figura iconica grazie al reality show “The Apprentice”. La moto è unica nel suo genere, con dettagli in foglia d’oro e la scritta “TRUMP” incisa sul carter, un tributo al gusto barocco dell’ex presidente degli Stati Uniti.

La moto di Donald Trump

Il rapporto di Trump con il mondo delle due ruote non si limita al suo chopper. Durante il suo primo mandato presidenziale, si è trovato coinvolto in polemiche con la leggendaria casa motociclistica Harley-Davidson. Nel 2018, i dazi commerciali imposti da Trump sulle merci europee provocarono una risposta dell’Unione Europea, che introdusse tariffe aggiuntive del 25% su alcuni prodotti americani, incluse le moto Harley-Davidson. Questa situazione spinse l’azienda a trasferire parte della produzione in Thailandia, un Paese escluso dalle misure punitive europee, per aggirare le nuove tariffe.

Trump espresse apertamente il suo disappunto per la decisione della Harley-Davidson, che considerava in contrasto con gli interessi economici degli Stati Uniti. Tuttavia, durante il suo mandato, difese anche l’azienda di Milwaukee, accusando l’Europa di comportamenti scorretti. La questione si è ulteriormente complicata nel 2024, quando la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che la delocalizzazione della produzione da parte di Harley-Davidson non era giustificata da ragioni economiche, ma mirava esclusivamente a eludere i dazi commerciali.

Il legame col mondo biker

La passione di Trump per le moto e il suo coinvolgimento nelle dinamiche economiche legate a Harley-Davidson riflettono il suo interesse per la cultura biker e il suo impegno verso i veterani USA, molti dei quali sono profondamente legati a questo mondo. Resta da vedere come affronterà queste tematiche in un eventuale secondo mandato, ma una cosa è certa: il suo chopper rimane un simbolo distintivo del suo stile inconfondibile e delle sue scelte audaci.