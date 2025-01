Honda Super Cub C125 2025: il ritorno della leggenda su due ruote

Chi ha detto che le icone non possano reinventarsi pur rimanendo fedeli a se stesse? Il leggendario Honda Super Cub C125 si prepara a riconquistare le strade nel 2025, dimostrando come sia possibile evolversi mantenendo intatta la propria essenza. Questo scooter 125, che ha rivoluzionato la mobilità urbana fin dal 1958, si rinnova con un mix di elementi heritage e tecnologia all’avanguardia, confermandosi come simbolo di efficienza e stile senza tempo.

Sotto la carrozzeria dal fascino vintage batte un cuore moderno: un propulsore monocilindrico da 124 cc capace di erogare 9,8 CV, abbinato a una trasmissione automatica a quattro marce. L’efficienza rimane il punto di forza dell’Honda Super Cub C125, con consumi record di 66,7 km/l che garantiscono un’autonomia di 250 km con un pieno.

Le novità estetiche celebrano il DNA del modello originale attraverso due eleganti livree bicolore: Pearl Bosphorus Blue e Pearl Sugarcane Beige. Il comfort è stato migliorato con una sella biposto ridisegnata e pedane passeggero di serie, mentre la tecnologia Smart Key rende l’uso quotidiano ancora più semplice.

L’esperienza di guida beneficia di un telaio perfezionato per minimizzare le vibrazioni e sospensioni ottimizzate per il contesto urbano. La sicurezza è garantita da ruote da 17 pollici, freno a disco anteriore con ABS e illuminazione full LED.

Per rispondere alle esigenze contemporanee, Honda offre accessori come manopole riscaldabili e presa USB. La conformità agli standard Euro5+ sottolinea l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il nuovo Super Cub C125 si presenta così come la sintesi perfetta tra heritage e innovazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della mobilità urbana su due ruote.