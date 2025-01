Per chi vive la strada, per chi ama viaggiare, per chi cerca il massimo della tecnologia avanzata: la nuova Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 è pronta a ridefinire gli standard delle moto da turismo. La Casa di Milwaukee presenta un modello innovativo che promette di rivoluzionare il segmento delle due ruote dedicate al turismo. La Street Glide Ultra 2025, erede della Ultra Limited, si distingue come una full-dress touring di nuova generazione, combinando innovazione tecnica e comfort di alto livello.

Il design spicca per le carenature inferiori riprogettate, ora più compatte ma al contempo più ampie, dotate di prese d’aria integrate e vani portaoggetti da 4,2 litri per lato. Il classico batwing fairing è stato ottimizzato con un parabrezza rialzato di quattro pollici e spoiler regolabili per una protezione aerodinamica migliorata.

L’ergonomia è stata completamente rinnovata, con una nuova sella che garantisce maggiore comfort sia per il pilota che per il passeggero. La capacità di carico è aumentata, raggiungendo i 138,8 litri grazie al Tour-Pak King e ai bauli laterali, superando del 4% la capacità della precedente Ultra Limited.

L’anima della Harley-Davidson Street Glide Ultra

Il cuore pulsante di questa moto è il possente motore Milwaukee-Eight 117, un V-twin da 1.923 cc in grado di erogare 105 CV e una coppia di 130 lb-ft. La trasmissione a sei rapporti con finale a cinghia assicura una guida fluida e affidabile.

La dotazione tecnologica è di prim’ordine: quattro modalità di guida, sistemi di sicurezza avanzati sensibili all’inclinazione e un display TFT da 12,3 pollici con sistema operativo Skyline OS. L’impianto audio da 200 watt con due altoparlanti completa l’offerta multimediale.

Nonostante la ricca dotazione, la moto è più leggera di 23 Kg rispetto al modello precedente, con un peso complessivo di 392 Kg pieno carico. Il prezzo di listino parte da 30.749 dollari per la versione base in grigio cromato, con un sovrapprezzo per finiture e colorazioni alternative.