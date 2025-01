GIVI lancia il nuovo casco modulare GIVI X50, un concentrato di design innovativo e tecnologia avanzata, posizionandosi al vertice della gamma di caschi apribili del marchio. Il dettaglio più rivoluzionario è l’uso della fibra di carbonio, un materiale che unisce leggerezza, resistenza e durabilità, offrendo un’esperienza di guida confortevole e sicura.

GIVI X50, le caratteristiche

La calotta, realizzata interamente in fibra di carbonio, si combina con una mentoniera dello stesso materiale, regalando al casco un look sportivo e aerodinamico. Questo design è ulteriormente arricchito da uno spoiler posteriore, che non è solo un elemento estetico, ma una soluzione tecnica che migliora la stabilità a velocità elevate. Il modello si propone così come il compagno perfetto per i motociclisti che guidano moto sport tourer.

Tra le caratteristiche distintive del GIVI X50, spiccano gli interni progettati con estrema cura. Le guancette con estrazione rapida e il cinturino con chiusura micrometrica in acciaio inox garantiscono una vestibilità eccellente e una praticità superiore. La disponibilità di due calotte permette un adattamento perfetto a ogni taglia, assicurando comfort per tutti gli utenti.

Dal punto di vista funzionale, il casco include un visierino parasole fumé di serie e una visiera principale antigraffio, predisposta per la lente Pinlock Max Vision, fornita direttamente nella confezione. Inoltre, un’attenzione speciale è stata riservata ai motociclisti che indossano occhiali, grazie a uno spazio appositamente studiato per le stanghette.

Come funziona

Il sistema di aerazione è un altro elemento chiave, con ampie prese d’aria frontali, superiori e sulla mentoniera, che lavorano in sinergia con un estrattore posteriore integrato nello spoiler. Questo garantisce un flusso d’aria ottimale, migliorando il comfort anche durante i viaggi più lunghi.

Un ulteriore punto di forza del GIVI X50 è la predisposizione per l’interfono, un accessorio sempre più richiesto dai motociclisti per agevolare la comunicazione e la navigazione durante la guida.

Disponibile in due eleganti colorazioni che valorizzano la trama della fibra di carbonio, il casco è proposto anche in una versione in fibra composita, offerta in una vasta gamma di colori. I prezzi partono da 429,00 euro per la versione CARBON e 439,00 euro per la versione CARBON GRAPHIC, rendendo l’X50 una scelta accessibile per chi cerca qualità e innovazione.