Garmin ha svelato al CES 2025 il suo innovativo radar per moto, il Garmin zūmo R1 Radar, progettato per migliorare la sicurezza dei motociclisti. Questo dispositivo compatto, ma robusto, offre una soluzione tecnologica avanzata per aumentare la consapevolezza della strada, monitorando costantemente l’area posteriore e gli angoli ciechi. Con il Garmin zūmo R1 Radar, Garmin porta su due ruote una tecnologia precedentemente riservata alle automobili, assicurando una guida più sicura.

Il sistema è dotato di spie luminose posizionate sul manubrio della moto che avvisano il motociclista della presenza di veicoli in avvicinamento, mentre le luci laterali posteriori migliorano la visibilità della moto durante la marcia, facilitando l’individuazione del motociclista da parte degli altri utenti della strada. La progettazione del radar lo rende versatile, poiché può essere utilizzato sia come dispositivo indipendente che in combinazione con l’app mobile zūmo Radar o con il navigatore per moto zūmo XT2, venduto separatamente.

Le funzionalità principali includono la visualizzazione in tempo reale dei veicoli in avvicinamento su uno schermo compatibile, come uno smartphone o il navigatore, e avvisi audio che si collegano al casco o ad auricolari tramite l’app. Inoltre, l’app consente di regolare le luci e gli avvisi per personalizzare la distanza a cui il radar segnala i veicoli negli angoli ciechi, adattandosi così alle esigenze individuali di ciascun motociclista.

Garmin ha pensato anche al design del dispositivo: lo zūmo R1 si monta facilmente sopra o sotto la targa della moto, integrandosi perfettamente con l’estetica del veicolo senza alterarla. Realizzato con un robusto hardware verniciato a polvere nera e certificato IP67, è progettato per resistere alla polvere e all’acqua, garantendo prestazioni affidabili in tutte le condizioni atmosferiche. Con il zūmo R1, Garmin stabilisce un nuovo standard di sicurezza per i motociclisti, rendendo la guida più sicura e consapevole grazie alla tecnologia radar avanzata.