Ducati presenta la nuova Multistrada V2 2025, un modello che segna un significativo progresso in termini di design, prestazioni e tecnologia avanzata. Con un prezzo base di 16.690 euro, la gamma include anche la versione S, disponibile nelle colorazioni rosso e storm green, rispettivamente a 19.390 euro e 19.790 euro.

Ducati Multistrada V2, tanta potenza

Il cuore della nuova Multistrada V2 è il motore bicilindrico a V di 90° da 890 cm³, lo stesso propulsore utilizzato su modelli iconici come la Streetfighter V2 e la Panigale V2. Questo compatto e leggero motore 115 CV offre 92 Nm di coppia, garantendo una guida potente e fluida, particolarmente ottimizzata per il turismo grazie a una rapportatura del cambio studiata per la città e le lunghe percorrenze autostradali.

Esteticamente, la Multistrada V2 trae ispirazione dai SUV sportivi e dalla sorella maggiore Multistrada V4. Il frontale si distingue per i nuovi proiettori, un DRL e un becco integrato nel cupolino, mentre la coda è stata alleggerita con un maniglione posteriore più compatto. Questi dettagli donano alla moto un look dinamico e moderno.

La ciclistica è stata completamente rivisitata, con un telaio, telaietto posteriore e forcellone di nuova progettazione, che hanno permesso di ridurre il peso complessivo di 18 kg. I cerchi in lega di alluminio da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore, abbinati agli pneumatici Pirelli Scorpion Trail II, assicurano un’eccellente maneggevolezza e comfort di guida. L’impianto frenante Brembo, in combinazione con l’ABS cornering, offre una frenata precisa e sicura.

Le dotazioni di sicurezza

La dotazione elettronica rappresenta uno dei principali punti di forza della Multistrada V2. Tra le tecnologie incluse troviamo ABS Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 ed Engine Brake Control (EBC). I cinque Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro e Wet) consentono di personalizzare l’esperienza di guida. La versione S si distingue ulteriormente grazie alle sospensioni semi-attive Ducati Skyhook Suspension (DSS) e al Ducati Multimedia System, gestibili tramite un ampio display TFT a colori.

Con la Multistrada V2 2025, Ducati riafferma la sua leadership nel segmento delle crossover, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni, comfort e tecnologia avanzata.