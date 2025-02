Un gioiello del passato ha raggiunto il valore di un tesoro: 1,32 milioni di dollari per una motocicletta d’epoca centenaria. Una rarissima Cyclone V-Twin del 1915 ha stabilito un record storico nel mondo delle aste motociclistiche, diventando la prima due ruote a superare il milione di dollari. La vendita, avvenuta a Las Vegas durante un’asta Mecum, ha visto questo prezioso esemplare aggiudicato per 1,32 milioni di dollari (circa 1,27 milioni di euro), scrivendo una nuova pagina nella storia del collezionismo.

Questo straordinario pezzo di ingegneria americana, prodotto dalla Joerns Motor Manufacturing Company del Minnesota, rappresenta una delle sole cinque unità sopravvissute in configurazione da corsa, su circa 300 esemplari originariamente costruiti tra il 1912 e il 1917. La sua eccezionalità non risiede solo nella rarità, ma anche nelle caratteristiche tecniche all’avanguardia per l’epoca.

Il cuore pulsante della Cyclone V-Twin era un potente motore bicilindrico a V di 45 gradi da 996cc, capace di sviluppare ben 45 cavalli – una potenza impressionante per gli standard dell’epoca. Questa superiorità tecnica le permise di dominare numerose competizioni, nonostante alcune problematiche di affidabilità legate al sistema di lubrificazione.

L’esemplare venduto all’asta, appartenente alla collezione Urban S. Hirsch III, è stato oggetto di un meticoloso restauro ad opera dell’esperto Steve Wright. La sua storia è impreziosita dall’appartenenza all’olimpo delle moto possedute da Steve McQueen, icona di Hollywood e noto appassionato di motori.

Gli esperti del settore, tra cui Somer Hooker del The Quail Motorcycle Gathering, evidenziano come il mercato delle moto d’epoca americane stia vivendo una vera e propria rinascita, attirando l’attenzione di collezionisti da tutto il mondo. Questa vendita record rappresenta il culmine di un trend che vede le due ruote storiche statunitensi sempre più apprezzate, accanto alle già affermate britanniche e giapponesi.

La Cyclone V-Twin del 1915 rimane così non solo un simbolo dell’ingegno meccanico americano dei primi del Novecento, ma anche una testimonianza tangibile di come il valore del patrimonio motociclistico storico continui a crescere nel tempo.