Il bollo moto, una tassa di possesso regionale, è un obbligo per tutti i motociclisti italiani. Tuttavia, l’importo di questa tassa varia sensibilmente da una regione all’altra, poiché ogni governo regionale ha la facoltà di stabilire tariffe regionali differenti, creando un quadro eterogeneo lungo tutta la penisola.

Calcolo bollo moto

Il metodo di calcolo bollo si basa sui kW di potenza del veicolo. Per le moto fino a 11 kW, la tariffa è forfettaria e differisce in base alla regione. Per i mezzi più potenti, si paga una quota fissa per i primi 11 kW, mentre per i kW eccedenti si applica una tariffa unitaria definita localmente. Ad esempio, una moto da 70 kW prevede il pagamento di una quota fissa per i primi 11 kW, a cui si aggiunge un importo calcolato sui restanti 59 kW.

Quali sono le regioni dove si paga di più

Le regioni più care per il bollo moto sono la Campania e la Toscana, dove la tariffa fissa per le moto fino a 11 kW arriva a 23,12 euro, rispetto a una media nazionale di 20,07 euro. Per le moto più potenti, in queste regioni le tariffe possono superare 1 euro per ogni kW eccedente. Per fare un esempio pratico, il bollo per una moto da 70 kW costa 71,03 euro in Lombardia, 78,25 euro nel Lazio, 83,3 euro in Toscana e ben 86,25 euro in Campania.

Un caso particolare è l’Abruzzo, che, pur non essendo tra le dieci regioni con il maggior numero di motocicli, applica tariffe simili a quelle della Campania, rendendola una delle regioni più onerose per i motociclisti.

Questa disparità nei costi del bollo moto evidenzia quanto sia importante per i proprietari di veicoli conoscere le tariffe applicate nella propria regione, soprattutto per chi possiede mezzi più potenti. Un calcolo accurato del bollo è essenziale per evitare sanzioni e pianificare le spese annuali legate al proprio mezzo.