Aprilia Racing ha aperto un nuovo capitolo nel campionato MotoGP con il lancio ufficiale della rivoluzionaria RS-GP25, un’evoluzione tecnica che segna un passo avanti per la casa di Noale. L’evento, tenutosi negli studi Sky a Milano, ha visto il Campione del Mondo Jorge Martin svelare una rinnovata livrea, impreziosita dal prestigioso numero 1 sul cupolino, simbolo del suo trionfo nella stagione precedente.

Aprilia: nuova livrea

La nuova RS-GP25 si distingue per un design raffinato e una livrea nera con dettagli in oro, rosso e bianco, che incarnano l’eleganza e le ambizioni del marchio. Come dichiarato dal CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, la stagione 2025 sarà un’occasione non solo per puntare a podi e vittorie, ma anche per consolidare il brand tra i protagonisti assoluti del MotoGP, affrontando rivali del calibro di Ducati e Honda.

Tra i punti di forza della moto spicca il motore V4 a 90° da oltre 280 CV, un telaio in alluminio e un’elettronica avanzata sviluppata in collaborazione con Magneti Marelli. Gli ingegneri di Noale hanno curato ogni dettaglio per migliorare la stabilità in curva e l’uscita, rendendo la RS-GP25 un progetto competitivo sotto ogni aspetto. Inoltre, il sistema di sospensioni Öhlins e i cerchi Marchesini in lega di magnesio sottolineano l’eccellenza tecnica e l’attenzione ai dettagli del team italiano.

La moto di Martin e Bezzecchi

Ad affiancare Jorge Martin ci sarà Marco Bezzecchi, pilota di grande talento che ha scelto di lasciare Ducati per unirsi al progetto Aprilia. Bezzecchi avrà il compito di contribuire allo sviluppo della moto, mantenendo un equilibrio tra competizione interna e collaborazione tecnica con il compagno di squadra. Questo spirito di squadra sarà fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del team.

La stagione 2025 si prospetta dunque come un anno di sfide e opportunità per Aprilia, che punta a rafforzare la propria posizione nel motociclismo mondiale. Con due piloti motivati e una moto dotata di avanzata tecnologia, il team di Noale è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di successi.