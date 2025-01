Yamaha ha presentato la nuova gamma Yamaha XMax per il 2025, un’evoluzione che ridefinisce il concetto di scooter grazie a innovazioni tecnologiche, un design moderno e motorizzazioni aggiornate. Disponibile nelle cilindrate da 125 cm3 e 300 cm3, questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di un pubblico variegato, adattandosi sia a chi possiede la patente B che a chi dispone di una patente A2 o A.

Comfort e sicurezza: nuovi standard

Tra le principali novità, spicca il parabrezza regolabile elettricamente, disponibile sulle versioni Tech Max e Tech Max+. Con un’escursione di 95 mm, garantisce un comfort ottimale in qualsiasi condizione di guida. Inoltre, i modelli di punta vantano una strumentazione avanzata con schermo TFT a colori da 4,2 pollici, che integra la navigazione Garmin tramite smartphone. Grazie all’app MyRide, è possibile gestire notifiche di chiamate e messaggi, monitorare i consumi e registrare gli itinerari. Il controllo di trazione è incluso di serie su tutta la gamma, mentre la versione da 300 cm3 introduce un sistema di segnalazione automatica delle frenate brusche tramite le quattro frecce.

Design ispirato al TMax

Il design della gamma XMax 2025 trae ispirazione dalle linee distintive del TMax, il modello di punta di Yamaha. Il frontale è caratterizzato da un doppio faro a LED con luci di posizione a X, mentre il profilo laterale conserva il classico motivo a boomerang. Sul fronte della praticità, il vano sottosella offre spazio sufficiente per due caschi, mentre i vani portaoggetti anteriori assicurano ulteriore capacità per piccoli oggetti.

Motorizzazioni e conformità Euro 5+

La gamma è dotata di motori aggiornati per rispettare la normativa Euro 5+. Il propulsore da 125 cm3, con una potenza di 12 CV, è ideale per gli spostamenti urbani, mentre il motore da 300 cm³, con 28 CV, offre prestazioni eccellenti anche per i percorsi extraurbani. Con questi aggiornamenti, Yamaha mira a consolidare il successo della gamma Yamaha XMax, offrendo un mix perfetto di innovazione, stile e praticità, capace di conquistare sia gli utenti urbani che i viaggiatori.