Tre giorni di successo, 126 giri totali, due piloti soddisfatti e una nuova moto pronta a stupire: sono questi i numeri che emergono dai test MotoGP pre-stagionali di Aprilia Racing a Sepang per il campionato MotoGP 2025.

La scuderia italiana ha confermato le grandi aspettative sulla nuova RS-GP25, con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori impegnati in un’intensa sessione di prove che ha fornito riscontri più che positivi. Il lavoro si è concentrato sull’ottimizzazione della moto e sulla raccolta di dati cruciali in vista dei prossimi test.

La performance di Marco Bezzecchi è stata particolarmente significativa, con un nono posto nel time-attack e un crono di 1:57.328 ottenuto dopo 61 giri. Il pilota ha anche completato una simulazione di gara sprint, testando a fondo le caratteristiche della nuova moto.

Dal canto suo, Lorenzo Savadori ha dedicato la sua sessione principalmente allo sviluppo aerodinamico ed elettronico. Con 65 giri all’attivo e un tempo di 1:59.169, il pilota ha evidenziato i progressi significativi della RS-GP25 rispetto al modello precedente.

“È stato un test molto produttivo", ha commentato Bezzecchi, “abbiamo completato quasi tutto il programma previsto e il time-attack è stato particolarmente soddisfacente". Anche Savadori ha espresso ottimismo, sottolineando i miglioramenti nel bilanciamento tra aerodinamica e prestazioni del motore.

Il prossimo appuntamento per il team è fissato a Buriram, dove proseguirà lo sviluppo della moto in vista dell’apertura della stagione in Thailandia. Le aspettative sono alte, e Aprilia Racing sembra avere tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel campionato MotoGP 2025.