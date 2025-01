Il colosso giapponese delle due ruote Suzuki entra ufficialmente nel mercato degli scooter elettrici con un modello che promette di rivoluzionare la mobilità sostenibile urbana. Prodotto negli stabilimenti indiani, il Suzuki e-Address rappresenta solo l’inizio di una gamma completa di veicoli elettrici che l’azienda intende lanciare nei prossimi anni, affiancando lo sviluppo di tecnologie alternative come e-fuel, propulsori a idrogeno e biocarburanti.

Il nuovo scooter elettrico, che debutterà sul mercato indiano nell’aprile 2025 per poi raggiungere altri mercati internazionali, si distingue per le sue caratteristiche innovative. La batteria al litio ferro fosfato assicura prestazioni ottimali senza sacrificare lo spazio di carico, che raggiunge i 17 litri sotto la sella. La filosofia di design “Run.Turn.Stop” si traduce in un perfetto equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza, supportato da un telaio leggero ma robusto.

La dotazione tecnologica include un sistema keyless, display TFT LCD a colori con connettività smartphone e un caricatore portatile intelligente. Tre modalità di guida, compresa quella Eco per massimizzare l’autonomia, si accompagnano a funzionalità pratiche come la retromarcia e il sistema di frenata rigenerativa, pensati per rendere l’esperienza di guida urbana più confortevole ed efficiente.

“L’obiettivo è chiaro: neutralità carbonica entro il 2030. E Suzuki fa il primo passo con il suo e-Address,” ha dichiarato il presidente Toshihiro Suzuki durante il Bharat Mobility Global Expo 2025.