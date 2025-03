Tre Honda, tre piloti, un lago ghiacciato e una famiglia legata dalla passione per la velocità: il Lago Storsjön, in Svezia, è stato il teatro della competizione “The Fastest Ice in the World”, dove sono stati stabiliti nuovi record di velocità su ghiaccio. Protagonisti assoluti dell’evento, i Govignon, padre e figlio, insieme al francese Julien Toniutti, hanno dato vita a un’impresa memorabile.

Alla sua diciassettesima edizione, la manifestazione ha visto il giovanissimo Gary Govignon, appena 8 anni, entrare nel libro dei record. In sella alla sua Honda CRF50, il piccolo pilota ha raggiunto una velocità di 57,4 km/h, segnando un primato nella categoria motociclette a 4 tempi e 50 cc.

Non da meno è stata la performance del padre, Morgan Govignon. Alla guida di una Honda CB500 del 2001, appositamente modificata e carenata, ha sfrecciato sul ghiaccio toccando i 190,71 km/h. Questo risultato gli ha permesso di conquistare il record mondiale nella categoria motociclette atmosferiche carenate a 4 tempi e 500 cc.

Pur senza stabilire un nuovo primato, anche Julien Toniutti ha dato prova di grande abilità. A bordo di una Honda CB500 del 2001, in versione non carenata e di serie, ha raggiunto i 162,2 km/h, mancando di soli 6 km/h il record nella sua categoria. Le condizioni meteorologiche avverse e la scarsa aderenza del ghiaccio hanno reso la sua impresa particolarmente impegnativa.

“È una storia di passione, sfide e momenti indimenticabili”, ha dichiarato Morgan Govignon. “Costruire le nostre moto, immaginare come battere un record con un motore di serie e condividere questa esperienza con amici e mio figlio… Tutto questo rende questo viaggio in Scandinavia unico”.

L’evento “The Fastest Ice in the World” si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote che sfidano il freddo e cercano adrenalina nelle condizioni più estreme. Una celebrazione della tecnologia motociclistica e dell’abilità umana, che spinge costantemente i limiti della velocità e della resistenza.