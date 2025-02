Velocità, esclusività e un tributo al mito: con 39.995 euro è possibile portarsi a casa un pezzo di storia delle due ruote. La Crescent Yamaha ha svelato una versione speciale della Yamaha R1, dedicata al leggendario Valentino Rossi, figura iconica della MotoGP. Questa edizione speciale, in tiratura limitata, unisce prestazioni di alto livello a un design ispirato al celebre pilota italiano, offrendo anche un’esperienza VIP esclusiva nel mondo delle corse.

La moto si distingue per la sua livrea unica, che richiama i colori distintivi di Rossi – blu, giallo e nero – e per una serie di componenti premium che ne esaltano le performance. Tra questi, spiccano le sospensioni Öhlins, i freni Brembo GP4RX e le ruote Marchesini M7RS, abbinate agli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP, garantendo un comportamento impeccabile sia su strada che in pista.

Il pacchetto tecnico è completato da uno scarico Akrapovič slip-on, progettato per offrire prestazioni superiori e un sound più emozionante, e dalle pedane GYTR, che assicurano un’ergonomia ottimale. Ogni dettaglio è stato attentamente studiato per offrire un’esperienza di guida senza compromessi.

Gli acquirenti di questa straordinaria moto da collezione riceveranno anche due pass VIP per un round del Mondiale Superbike, con accesso privilegiato al box del team Pata Maxus Yamaha, aggiungendo un ulteriore tocco di esclusività all’acquisto.

Questa Yamaha R1 non è solo una moto, ma un vero e proprio omaggio all’eredità di uno dei più grandi piloti della storia del motociclismo. Combina tecnologia all’avanguardia e design iconico in un package irripetibile, destinato a lasciare il segno nel cuore degli appassionati.