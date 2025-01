KTM ridefinisce il segmento delle motard con l’introduzione delle nuove 125 SMC R e 390 SMC R, svelate in anteprima durante l’evento EICMA 2024. Questi modelli rappresentano un’innovazione significativa per la casa austriaca, offrendo per la prima volta motard a 4 tempi basate sulla piattaforma della celebre Duke, un’opzione attesa con entusiasmo dai giovani appassionati.

Ciclistica migliorata per le due motard

Le nuove motard si caratterizzano per un design tecnico all’avanguardia e un’estetica accattivante. Entrambe condividono il telaio a traliccio in acciaio verniciato arancione, progettato con un angolo del cannotto di sterzo più chiuso rispetto ai modelli Duke, migliorando così l’agilità. La ciclistica è ulteriormente arricchita dalla forcella WP APEX da 43 mm con un’escursione di 230 mm, mentre al posteriore è presente un monoammortizzatore WP APEX con precarico regolabile. I cerchi in lega da 17 pollici sono equipaggiati con pneumatici da 110/70 R17 e 150/60 R17, garantendo un’aderenza ottimale su strada.

Sotto il profilo motoristico, la 125 SMC R è alimentata da un monocilindrico monoalbero da 15 CV, perfettamente conforme alle normative per i neopatentati. La 390 SMC R, invece, monta un propulsore da 399 cc derivato dalla generazione precedente, con miglioramenti in potenza e corsa. Entrambi i modelli integrano il sistema di alimentazione ride-by-wire e una frizione antisaltellamento PASC, offrendo un’esperienza di guida fluida e sicura. Inoltre, rispettano la normativa Euro5+ grazie al nuovo scarico e alla centralina aggiornata.

KTM: i prezzi del nuove moto

La 390 SMC R si distingue ulteriormente per il suo comparto elettronico avanzato, che include ABS disattivabile al posteriore, controllo di trazione e due modalità di guida: Street e Sport. La strumentazione TFT da 4,2 pollici è compatibile con l’app KTM Connect, offrendo navigazione turn-by-turn e connettività Bluetooth.

Le nuove motard saranno disponibili presso i concessionari ufficiali a partire da marzo 2025. I prezzi di listino sono fissati a 5.730 euro per la 125 SMC R e 6.780 euro per la 390 SMC R. Entrambi i modelli saranno accompagnati da un ampio catalogo di accessori e abbigliamento dedicato, per personalizzare ulteriormente l’esperienza di guida.