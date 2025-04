Il passato e il futuro si incontrano su due ruote, trasformando la tradizione in una visione contemporanea e sostenibile. Alla Milano Design Week 2025, questa sinergia prende forma con Motototem, la prima art bike elettrica firmata dal designer italo-americano Mattia Biagi. Ispirata alla storica Flying Flea della Seconda Guerra Mondiale, questa creazione rappresenta una perfetta fusione tra memoria storica e innovazione sostenibile.

La reinterpretazione della leggendaria Flying Flea, rinominata FF.C6, non è più solo una motocicletta paracadutata sui campi di battaglia, ma un’opera d’arte funzionale e visionaria. Dotata di oltre 40 brevetti, questa moto elettrica cela la sua anima tecnologica sotto un design che racconta una storia. Il serbatoio, scolpito in travertino, richiama le forme di un paracadute, mentre i fari in vetro soffiato illuminano la strada con un’eleganza unica. Ogni dettaglio è un tributo alla maestria artigianale e alla capacità di combinare materiali pregiati con soluzioni tecniche avanzate.

La personalizzazione è il cuore del progetto Motototem. Ogni componente è stato progettato per unire funzionalità ed estetica, raggiungendo livelli straordinari di unicità. Le manopole in bronzo, ad esempio, riproducono le impronte digitali dell’artista, mentre i parafanghi in resina inglobano foglie naturali, rendendo ogni pezzo un elemento unico e irripetibile. La sella, realizzata in noce massiccio e lavorata a mano, è un ulteriore esempio di come il design moto possa essere elevato a forma d’arte.

Questa creazione non è solo un veicolo, ma una dichiarazione d’intenti che ridefinisce il concetto di mobilità del futuro. Motototem affronta le sfide ambientali con un approccio innovativo, dimostrando che è possibile combinare estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente. Il progetto di Mattia Biagi celebra il dialogo tra tradizione e innovazione, dimostrando come il design possa valorizzare il passato per creare soluzioni sostenibili per il domani.

Non solo a Milano

Dopo il debutto alla Milano Design Week, questa straordinaria art bike inizierà un tour mondiale, portando il suo messaggio di innovazione sostenibile in una serie di eventi internazionali previsti per tutto il 2025. Ogni tappa del tour sarà un’occasione per mostrare come l’arte e la tecnologia possano convergere per ridefinire il futuro della mobilità. La Milano Design Week, ancora una volta, si conferma come il palcoscenico ideale per esplorare le contaminazioni tra arte, design e tecnologia, anticipando le tendenze che influenzeranno il settore negli anni a venire.

In conclusione, Motototem non è solo un esempio di arte su due ruote, ma un simbolo di come il passato possa essere reinterpretato per rispondere alle esigenze del presente e del futuro. Attraverso la sua estetica unica e il suo impegno per la sostenibilità, questa creazione rappresenta un passo avanti nel mondo del design moto, offrendo una visione ispiratrice per la mobilità del domani.