Il 2025 si preannuncia come un anno rivoluzionario per la MotoGP, con il debutto ufficiale della prima moto sponsorizzata Gulf: l’innovativa Aprilia Trackhouse. La presentazione, avvenuta nella sede di Trackhouse a Charlotte, Carolina del Nord, ha svelato un progetto ambizioso e ricco di aspettative per la nuova stagione. A guidare il team saranno due piloti di talento: lo spagnolo Raul Fernandez, veterano della classe regina, e il giovane giapponese Ai Ogura, fresco campione del mondo Moto2.

Esperienza e freschezza

Con 25 anni e tre stagioni alle spalle nella MotoGP, Raul Fernandez è pronto a mettere a frutto la sua esperienza per portare l’Aprilia Trackhouse ai vertici della competizione. Celebre per il suo stile di guida aggressivo e la capacità di adattarsi rapidamente, Fernandez rappresenta una colonna portante per il team. Durante la presentazione, il pilota ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa nuova avventura. L’Aprilia Trackhouse ha un progetto ambizioso e non vedo l’ora di contribuire al suo successo.”

Accanto a lui, il debuttante Ai Ogura porta con sé il bagaglio di una stagione straordinaria in Moto2, coronata dalla conquista del titolo mondiale. Conosciuto per la sua precisione e la capacità di gestire la pressione, Ogura rappresenta la nuova generazione di talenti. “Passare alla MotoGP è un sogno che si avvera. So che sarà una sfida, ma sono pronto a dare il massimo,” ha affermato il giovane pilota giapponese, visibilmente emozionato.

Aprilia e l’alleanza con Gulf

L’alleanza tra Aprilia Trackhouse e Gulf segna un passo avanti significativo, garantendo risorse preziose e rafforzando l’immagine del team come simbolo di innovazione ed eccellenza. La moto, con una livrea che combina il blu e l’arancione iconici di Gulf, ha già conquistato l’attenzione degli appassionati, diventando un simbolo di design e performance.

La decisione di presentare la moto negli Stati Uniti non è casuale. Trackhouse, già celebre nel mondo delle corse automobilistiche, mira a espandere il proprio brand nel motociclismo e a conquistare una nuova base di fan. “Questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a competere ai massimi livelli,” ha dichiarato il team principal, sottolineando la visione globale del progetto. Con una squadra determinata, una moto rivoluzionaria e piloti di talento come Raul Fernandez e Ai Ogura, l’Aprilia Trackhouse è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della MotoGP. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro per una stagione che promette spettacolo e grandi risultati.