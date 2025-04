Con le nuove S2 Patrol, il marchio LiveWire, nato dall’esperienza di Harley-Davidson, punta a rivoluzionare il settore delle moto elettriche dedicate alle forze dell’ordine. “Con le nostre S2 Patrol, le forze di polizia possono ridurre i costi operativi fino a 15.000 dollari l’anno rispetto alle moto tradizionali, quasi compensando il prezzo d’acquisto iniziale," afferma il management di LiveWire, durante la presentazione ufficiale del nuovo modello.

La strategia del brand è chiara: proporre veicoli elettrici progettati specificamente per soddisfare le esigenze operative delle forze dell’ordine. Basate sulla piattaforma S2, queste motociclette derivano dai modelli Del Mar e Alpinista, ma con significative modifiche strutturali e funzionali. L’obiettivo è offrire un mezzo performante, affidabile e sostenibile, che possa diventare una scelta preferenziale per le amministrazioni pubbliche.

Le S2 Patrol si distinguono per un equipaggiamento altamente specializzato, pensato per affrontare le sfide quotidiane delle operazioni di polizia. Tra le dotazioni principali spiccano protezioni anticaduta, valigie laterali e un top case per il trasporto di attrezzature essenziali. Inoltre, sono equipaggiate con una potente sirena da 120 dB, luci LED SpeedTech, alimentazione ausiliaria e paramani robusti. Non mancano controlli supplementari, studiati per migliorare la funzionalità e la praticità d’uso durante le operazioni sul campo.

Nonostante l’ampia gamma di accessori, l’aggiunta di questi elementi comporta un aumento di peso che incide sull’autonomia complessiva del veicolo, già inferiore rispetto alle moto tradizionali a combustione interna. Tuttavia, questa limitazione non rappresenta necessariamente un ostacolo significativo. Le motociclette utilizzate dalle forze dell’ordine sono spesso impiegate in contesti circoscritti, come la scorta di cortei o la sorveglianza di aree specifiche, dove un’autonomia ridotta può essere considerata accettabile. Inoltre, il vantaggio delle moto elettriche emerge in ambienti chiusi, dove l’assenza di emissioni diventa un requisito indispensabile.

Si parte dagli Stati Uniti

Prodotte nello stabilimento di York, Pennsylvania, le S2 Patrol mirano a conquistare sia il mercato americano che quello internazionale. Nonostante il prezzo iniziale sia superiore rispetto ai concorrenti, come ad esempio Zero Motorcycles, il vero punto di forza risiede nei risparmi operativi a lungo termine. L’assenza di carburante, la manutenzione ridotta e i costi di gestione più bassi rappresentano argomenti convincenti per le amministrazioni pubbliche, che potrebbero vedere un ritorno economico significativo nel corso degli anni.

La sfida per LiveWire non è solo tecnologica, ma anche commerciale. Il brand, nato dall’esperienza di Harley-Davidson, ha finora faticato a imporsi nel mercato delle moto elettriche. Con le S2 Patrol, l’azienda spera di invertire questa tendenza, dimostrando che il maggior costo iniziale può essere ampiamente compensato dai benefici economici e ambientali. Il successo di questa iniziativa potrebbe rappresentare un punto di svolta per il marchio, aprendo nuove opportunità di crescita in un settore in continua evoluzione.