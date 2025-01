Il Kymco AK 550 si afferma come un protagonista indiscusso nel segmento dei maxi scooter, combinando design, potenza e un prezzo competitivo per sfidare il celebre TMax Yamaha. Dotato di un motore bicilindrico a quattro tempi da 550 cm³, questo modello offre un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e maneggevolezza.

Kymco AK 550, il motore

Durante i test effettuati a 15°C, il Kymco AK 550 ha mostrato prestazioni di rilievo, superando leggermente il suo principale concorrente. La potenza massima alla ruota raggiunge 41,29 CV a 7100 giri/min, con una coppia massima di 45,49 Nm a 5780 giri/min. La velocità massima è di 162,4 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,80 secondi.

Un altro punto di forza sono i consumi scooter, che si dimostrano efficienti rispetto alle prestazioni. In autostrada, il modello registra 19,77 km/L, mentre in extraurbano arriva a 29,22 km/L. Tuttavia, con una guida al massimo delle sue capacità, il consumo scende a 10,38 km/L. Grazie al serbatoio da 13 litri, è possibile percorrere fino a 258 km a una velocità costante di 120 km/h.

Sotto il profilo tecnico, il Kymco AK 550 si distingue per innovazione e solidità. Il motore è fissato al telaio in alluminio, una caratteristica più tipica delle moto che degli scooter tradizionali. Le sospensioni includono una forcella telescopica con steli da 41 mm e un forcellone monobraccio oscillante al posteriore. L’impianto frenante, equipaggiato con ABS Bosch 9.1, garantisce una frenata sicura, con uno spazio di arresto da 100 km/h a 0 in soli 37 metri.

Ciclistica ottimizzata

La ciclistica è ottimizzata per offrire stabilità e maneggevolezza, anche su percorsi misti e tortuosi. Nonostante le dimensioni importanti, con una lunghezza di 2200 mm e un interasse di 1580 mm, il baricentro basso e la trasmissione dolce rendono il mezzo facile da controllare, anche nelle curve più strette.

Infine, il prezzo rappresenta un ulteriore punto di forza. Con un costo base di 10.990 €, riducibile a 9990 € grazie alle promozioni Kymco, il Kymco AK 550 si presenta come una scelta accessibile e competitiva nel panorama dei prestazioni scooter, mantenendo un livello eccellente di qualità e performance.