Il Honda V3 850 SM, concepito dal designer neozelandese Muzza.Nz, ha conquistato l’attenzione di appassionati e media specializzati grazie a un design innovativo e audace. Presentato come concept moto, questo supermotard si basa sulla nuova piattaforma a motore tre cilindri con compressore elettrico, rivelata da Honda durante l’EICMA 2024. L’unione di un telaio a traliccio e un forcellone monobraccio conferisce al prototipo un’estetica moderna e aggressiva, che cattura lo sguardo.

Honda V3 850, fa sognare

Le immagini del concept hanno rapidamente invaso i social, generando entusiasmo tra gli appassionati. La scelta di lasciare il motore a vista e l’uso di una colorazione rosso fuoco o nera aggiungono un tocco di eleganza e carattere al progetto. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo generale, sorgono dubbi sulla possibilità che questa moto possa trasformarsi in un modello di produzione.

Il segmento dei supermotard rappresenta una nicchia di mercato, e la creazione di un modello come il V3 850 SM, dotato di oltre 100 CV e prestazioni comparabili a quelle di una sportiva, pone una sfida significativa per Honda. Nonostante la flessibilità della nuova piattaforma a tre cilindri, il marchio giapponese potrebbe preferire concentrarsi su modelli più commercialmente vantaggiosi, come naked, sportive medie o crossover.

Un supermotard fuori dal normale

“Sebbene sia intrigante immaginare un supermotard con queste caratteristiche, è improbabile che venga prodotto entro il 2025,” ha commentato un esperto del settore. “Il mercato potrebbe non giustificare l’investimento necessario per un progetto così ambizioso.”

Nonostante ciò, l’Honda V3 850 SM rimane un esercizio di stile che accende la fantasia degli appassionati, dimostrando le enormi potenzialità della nuova piattaforma a tre cilindri. Questo concept moto incarna un sogno proibito per molti, che sperano in una mossa audace da parte di Honda.

Al momento, il V3 850 SM è un concept che fa sognare ma che difficilmente vedrà la luce su strada. Tuttavia, se Honda decidesse di accettare la sfida, potrebbe rivoluzionare il segmento dei supermotard, portando innovazione e freschezza in un mercato di nicchia.