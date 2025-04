Honda Test Tour 2025: prova la CB1000 Hornet per 1 ora e mezza

Una moto straordinaria, 152 cavalli di pura potenza, e un’esperienza esclusiva che coinvolge massimo 10 motociclisti per turno: sono questi gli ingredienti principali del grande ritorno di Honda con il suo attesissimo evento, il Test Tour 2025. Un’occasione unica per provare la spettacolare CB1000 Hornet sulle affascinanti strade panoramiche di Bobbio, in provincia di Piacenza.

Il calendario è fissato per il 12 e 13 aprile, in concomitanza con il prestigioso HAT Adventurefest. I partecipanti avranno l’opportunità di testare la maxinaked giapponese da 152 CV (157 CV nella versione SP), in un contesto studiato per esaltarne le prestazioni e le qualità dinamiche. Il percorso scelto è un itinerario tecnico e panoramico, ideale per scoprire il perfetto equilibrio tra potenza e maneggevolezza che questa moto sa offrire.

L’evento è stato progettato con un format pensato per garantire sicurezza e divertimento. Ogni sessione di prova dura un’ora e mezza e si svolge lungo un tragitto selezionato con cura. I gruppi, composti da un massimo di 10 partecipanti, saranno accompagnati da esperti apripista e seguiti da marshall, per assicurare un’esperienza fluida e priva di rischi.

La giornata sarà suddivisa in quattro turni distinti: due al mattino (9:30-11:30 e 11:30-13:30) e due al pomeriggio (14:00-16:00 e 16:00-18:00). Con soli 40 posti disponibili al giorno, per un totale di 80 partecipanti in tutto il weekend, la prenotazione anticipata diventa fondamentale per assicurarsi un posto in questo evento esclusivo.

Al costo di 39 euro, i fortunati partecipanti riceveranno un pacchetto completo che include non solo l’utilizzo della moto con carburante, ma anche una serie di servizi aggiuntivi. Il pacchetto comprende ristori pre e post tour, una pausa caffè durante il percorso e una T-shirt esclusiva firmata Southland Discoveries, il partner di Honda nell’organizzazione dell’evento.

Le prenotazioni sono già aperte sul sito southlanddiscoveries.tours, dove gli interessati possono selezionare il proprio turno preferito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo test-tour@southlanddiscoveries.tours o telefonicamente al numero 328-4126590.

La CB1000 Hornet rappresenta il massimo dell’eccellenza nel motociclismo stradale giapponese. Con il suo mix di potenza esplosiva e maneggevolezza, promette di regalare emozioni indimenticabili, specialmente su tracciati ricchi di curve come quelli selezionati per il Test Tour. Questo modello è progettato per chi cerca prestazioni elevate unite a un’esperienza di guida unica e appagante.

Organizzato da Southland Discoveries in collaborazione con Honda, il Test Tour 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motociclismo. È un’occasione straordinaria per vivere l’adrenalina della guida su due ruote in un contesto suggestivo, immersi nelle incantevoli colline piacentine e in compagnia di altri appassionati.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità esclusiva: il HAT Adventurefest e il Test Tour 2025 vi aspettano per un weekend all’insegna della passione per le moto e della scoperta di un modello che segna un nuovo standard nel mondo delle maxinaked.