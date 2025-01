La Honda NSR 500V del 1997 ha recentemente stabilito un nuovo record in asta, diventando la moto giapponese più costosa mai venduta. Durante un evento organizzato da Iconic Motorbikes Auctions, questa leggendaria motocicletta è stata battuta all’asta per l’impressionante cifra di 267.000 dollari, superando il precedente primato detenuto dalla Honda RC213V-S, venduta nel 2021.

Sebbene questo nuovo record sia notevole, il prezzo della Honda NSR 500V rimane lontano dai vertici raggiunti dalla mitica Harley Davidson “Strap Tank” del 1908, che nel 2023 è stata venduta per quasi un milione di dollari. Tuttavia, il valore della NSR 500V riflette non solo la sua rarità, ma anche il suo significato storico e tecnico.

Honda NSR 500V: una serie limitata

Prodotta in appena 20 unità, la Honda NSR 500V è una moto da corsa straordinaria. Equipaggiata con un motore bicilindrico a V da 499 cc a due tempi, capace di sviluppare 135 cavalli e con un peso di soli 102 kg, questa moto era progettata per competere ai massimi livelli. L’esemplare venduto all’asta si distingue per le sue condizioni impeccabili: non è mai stato acceso né utilizzato, rimanendo praticamente come nuovo.

Debutto in MotoGP

Il debutto della NSR 500V avvenne al Gran Premio della Malesia del 1996, dove il pilota Tadayuki Okada conquistò la pole position, superando persino i colleghi su Honda NSR 500 a quattro cilindri. Sebbene non abbia terminato quella gara, la moto si fece notare per le sue prestazioni eccezionali nelle mani di altri piloti, consolidandosi come una delle più memorabili moto da corsa a due tempi della sua epoca.

La Honda NSR 500V rappresenta anche un simbolo di un’era ormai conclusa. Con l’introduzione delle nuove regole della MotoGP, che hanno sostituito le moto a due tempi da 500 cc con quelle a quattro tempi da 1.000 cc, questa motocicletta è diventata un’icona storica. La sua rarità, unita al design innovativo e alla sua eredità sportiva, la rendono un oggetto di culto per i collezionisti di tutto il mondo.

Questa vendita non solo segna un capitolo significativo nella storia delle moto giapponesi, ma evidenzia anche il crescente interesse per le motociclette da corsa d’epoca nel mercato internazionale delle aste.